Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar

/ 29 diciembre 2025
    Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
    La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios VANGUARDIA

Autoridades federales reiteran que los apoyos sociales no incluyen préstamos ni requieren pagos o intermediarios

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México informó sobre la detección de mensajes fraudulentos que circulan en redes sociales y servicios de mensajería, en los que se ofrecen créditos o préstamos supuestamente vinculados a los Programas para el Bienestar.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la dependencia aclaró que no existen productos financieros de este tipo asociados a los programas sociales federales, y subrayó que ninguna institución oficial solicita dinero, depósitos, comisiones o anticipos a cambio de otorgar apoyos gubernamentales.

COORDINACIÓN RECUERDA QUE LOS APOYOS DEL BIENESTAR SON GRATUITOS Y DIRECTOS

Las autoridades recordaron que los Programas para el Bienestar se entregan de forma directa, gratuita y sin intermediarios, por lo que pidieron a la población no dejarse engañar por mensajes que pidan datos personales o dinero a cambio de beneficios.

En su mensaje, la Coordinación General reiteró:

“No caigas en fraudes. No existen créditos o préstamos que se otorguen a cuenta de los Programas para el Bienestar. Infórmate a través de nuestras plataformas oficiales”.

Asimismo, hicieron un llamado a reportar cualquier intento de fraude a través de los canales institucionales.

$!Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar

SSPC EMITE RECOMENDACIONES PARA PREVENIR DELITOS DIGITALES

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió una serie de recomendaciones para evitar que la población sea víctima de fraudes asociados a promociones falsas o suplantación de identidad institucional.

Entre las sugerencias, la dependencia señaló la importancia de no difundir información falsa, configurar correctamente la privacidad en redes sociales y utilizar estas plataformas de manera responsable.

También pidió desconfiar de promociones excesivamente atractivas recibidas por correo electrónico o mensajes de texto. En caso de duda, sugerió contactar directamente al establecimiento o entidad involucrada para verificar la autenticidad de la oferta, especialmente cuando el usuario no está suscrito a boletines informativos de la empresa.

RECOMENDACIONES PARA USO SEGURO DE BANCA Y COMPRAS EN LÍNEA

La SSPC resaltó la necesidad de tomar precauciones al utilizar tarjetas bancarias o realizar compras en internet. Entre ellas, recomendó:

- Verificar que las páginas cuenten con el protocolo de seguridad “https://” y el símbolo de candado cerrado en la barra de direcciones.

- No compartir datos personales ni contraseñas financieras.

- Evitar realizar compras o transferencias desde computadoras públicas o compartidas.

Las autoridades reiteraron su llamado a denunciar cualquier intento de fraude y a mantenerse informados exclusivamente a través de los sitios y cuentas oficiales del Gobierno de México, con el objetivo de evitar que personas ajenas a las instituciones se aprovechen de los beneficiarios de los programas sociales.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

