$!Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México informó sobre la detección de mensajes fraudulentos que circulan en redes sociales y servicios de mensajería, en los que se ofrecen créditos o préstamos supuestamente vinculados a los Programas para el Bienestar.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la dependencia aclaró que no existen productos financieros de este tipo asociados a los programas sociales federales, y subrayó que ninguna institución oficial solicita dinero, depósitos, comisiones o anticipos a cambio de otorgar apoyos gubernamentales.

COORDINACIÓN RECUERDA QUE LOS APOYOS DEL BIENESTAR SON GRATUITOS Y DIRECTOS

Las autoridades recordaron que los Programas para el Bienestar se entregan de forma directa, gratuita y sin intermediarios, por lo que pidieron a la población no dejarse engañar por mensajes que pidan datos personales o dinero a cambio de beneficios.

En su mensaje, la Coordinación General reiteró:

“No caigas en fraudes. No existen créditos o préstamos que se otorguen a cuenta de los Programas para el Bienestar. Infórmate a través de nuestras plataformas oficiales”.

Asimismo, hicieron un llamado a reportar cualquier intento de fraude a través de los canales institucionales.