Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
Autoridades federales reiteran que los apoyos sociales no incluyen préstamos ni requieren pagos o intermediarios
La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México informó sobre la detección de mensajes fraudulentos que circulan en redes sociales y servicios de mensajería, en los que se ofrecen créditos o préstamos supuestamente vinculados a los Programas para el Bienestar.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la dependencia aclaró que no existen productos financieros de este tipo asociados a los programas sociales federales, y subrayó que ninguna institución oficial solicita dinero, depósitos, comisiones o anticipos a cambio de otorgar apoyos gubernamentales.
COORDINACIÓN RECUERDA QUE LOS APOYOS DEL BIENESTAR SON GRATUITOS Y DIRECTOS
Las autoridades recordaron que los Programas para el Bienestar se entregan de forma directa, gratuita y sin intermediarios, por lo que pidieron a la población no dejarse engañar por mensajes que pidan datos personales o dinero a cambio de beneficios.
En su mensaje, la Coordinación General reiteró:
“No caigas en fraudes. No existen créditos o préstamos que se otorguen a cuenta de los Programas para el Bienestar. Infórmate a través de nuestras plataformas oficiales”.
Asimismo, hicieron un llamado a reportar cualquier intento de fraude a través de los canales institucionales.
SSPC EMITE RECOMENDACIONES PARA PREVENIR DELITOS DIGITALES
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió una serie de recomendaciones para evitar que la población sea víctima de fraudes asociados a promociones falsas o suplantación de identidad institucional.
Entre las sugerencias, la dependencia señaló la importancia de no difundir información falsa, configurar correctamente la privacidad en redes sociales y utilizar estas plataformas de manera responsable.
También pidió desconfiar de promociones excesivamente atractivas recibidas por correo electrónico o mensajes de texto. En caso de duda, sugerió contactar directamente al establecimiento o entidad involucrada para verificar la autenticidad de la oferta, especialmente cuando el usuario no está suscrito a boletines informativos de la empresa.
RECOMENDACIONES PARA USO SEGURO DE BANCA Y COMPRAS EN LÍNEA
La SSPC resaltó la necesidad de tomar precauciones al utilizar tarjetas bancarias o realizar compras en internet. Entre ellas, recomendó:
- Verificar que las páginas cuenten con el protocolo de seguridad “https://” y el símbolo de candado cerrado en la barra de direcciones.
- No compartir datos personales ni contraseñas financieras.
- Evitar realizar compras o transferencias desde computadoras públicas o compartidas.
Las autoridades reiteraron su llamado a denunciar cualquier intento de fraude y a mantenerse informados exclusivamente a través de los sitios y cuentas oficiales del Gobierno de México, con el objetivo de evitar que personas ajenas a las instituciones se aprovechen de los beneficiarios de los programas sociales.