Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León

Derivado de complicaciones de una enfermedad que la aquejaba desde hace tiempo, murió en Monterrey, Betty Garay, hija del ícono del entretenimiento en Nuevo León, Pedro Rodríguez, “El Fufurufo”.

Su deceso se dio a conocer este domingo por parte de sus familiares como el activista Pedro Alejo Rodríguez, alias “El Fufito” y su hijo Fofo Rodríguez.

Garay dedicó su vida a los escenarios, principalmente como cantante. Heredó su privilegiada voz de su madre Socorro San Martín.

A través de las redes sociales, se dio a conocer su deceso y de inmediato no se hicieron esperar las condolencias para la familia.

‘Luchaste incansable por amor a tus hijos y familia, vete en paz hermana Betty Garay, vuela alto manita, papá y mamá te esperan con Dios. En paz, descanse, Betty La Titi Garay’, publicó su hermano “Fufito”.

Betty también fue hermana del productor Mike Rodríguez. Le sobreviven también su hija: Raquel Rodríguez, así como sus hermanos Raúl, Blanca y Katty Rodríguez.

Su cuerpo será velado este domingo, a partir de las 20:00 horas, en la Sala número 4 de la Capillas del Carmen y mañana se realizará una misa de cuerpo presente a las 18:00 horas.

El Fufurufo, pilar de la dinastía Rodríguez, fue un empresario, cantante, actor y escritor que destacó como pionero de los espectáculos de carpa en Nuevo León. Participó en películas como “Pistoleros Famosos” y fue propietario del emblemático “Teatro Blanquita”, en Nuevo León.