Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León

Show
/ 28 diciembre 2025
    Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
    La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba Foto: especial

El Fufurufo, pilar de la dinastía Rodríguez, fue un empresario, cantante, actor y escritor

Derivado de complicaciones de una enfermedad que la aquejaba desde hace tiempo, murió en Monterrey, Betty Garay, hija del ícono del entretenimiento en Nuevo León, Pedro Rodríguez, “El Fufurufo”.

Su deceso se dio a conocer este domingo por parte de sus familiares como el activista Pedro Alejo Rodríguez, alias “El Fufito” y su hijo Fofo Rodríguez.

Garay dedicó su vida a los escenarios, principalmente como cantante. Heredó su privilegiada voz de su madre Socorro San Martín.

A través de las redes sociales, se dio a conocer su deceso y de inmediato no se hicieron esperar las condolencias para la familia.

Luchaste incansable por amor a tus hijos y familia, vete en paz hermana Betty Garay, vuela alto manita, papá y mamá te esperan con Dios. En paz, descanse, Betty La Titi Garay’, publicó su hermano “Fufito”.

Betty también fue hermana del productor Mike Rodríguez. Le sobreviven también su hija: Raquel Rodríguez, así como sus hermanos Raúl, Blanca y Katty Rodríguez.

Su cuerpo será velado este domingo, a partir de las 20:00 horas, en la Sala número 4 de la Capillas del Carmen y mañana se realizará una misa de cuerpo presente a las 18:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: 17 presuntos miembros del crimen organizado son vinculados, en Nuevo León

El Fufurufo, pilar de la dinastía Rodríguez, fue un empresario, cantante, actor y escritor que destacó como pionero de los espectáculos de carpa en Nuevo León. Participó en películas como “Pistoleros Famosos” y fue propietario del emblemático “Teatro Blanquita”, en Nuevo León.

Temas


Fallecimientos
famosos

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

