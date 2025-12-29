Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

Show
/ 29 diciembre 2025
    Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga
    La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género VANGUARDIA

La joven de 30 años, familiar de la esposa del conductor “Capi” Pérez, había sido reportada como desaparecida desde el 25 de diciembre

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, de 30 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 25 de diciembre en Cancún. La joven era prima de Itzel Barro, esposa del conductor de televisión Carlos “Capi” Pérez.

De acuerdo con la autoridad estatal, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. La Fiscalía informó que la investigación avanza conforme a los protocolos establecidos y bajo una perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento. También dio a conocer que la familia recibe acompañamiento institucional durante el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología

NATALY MONTSERRAT DESAPARECIÓ EN NAVIDAD; ESPOSA DEL CAPI PÉREZ PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRARLA

Durante el fin de semana, Itzel Barro recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo en la localización de su familiar.

En un video explicó que Nataly Montserrat fue vista por última vez la noche del 25 de diciembre, en la zona de Jardines del Sur, en Cancún, vestida con un camisón y chanclas.

En su mensaje, Barro señaló:

“Este no es el video que me hubiera gustado compartir nunca, pero lo hago para pedir su apoyo porque estamos buscando a un familiar”.

El caso fue difundido ampliamente por figuras públicas e internautas, quienes replicaron la ficha de búsqueda y enviaron mensajes de solidaridad.

La desaparición de la joven se reportó mediante el Protocolo Alba, mecanismo que establece acciones inmediatas de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

ESPOSA DEL CAPI PÉREZ CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE NATALY MONTSERRAT

Este domingo, Itzel Barro publicó un nuevo mensaje en el que informó que su familiar había sido localizada sin vida. En el comunicado agradeció el apoyo recibido y pidió respeto para la familia.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”.

$!Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

NATALY MONTSERRAT FUE LOCALIZADA SIN VIDA EL DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

De acuerdo con información periodística local, el cuerpo de Nataly Montserrat fue localizado el domingo 28 de diciembre en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

El reporte al 911 fue realizado por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre olores fétidos provenientes de un área verde cercana. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras una inspección, confirmaron el hallazgo del cuerpo.

Posteriormente, la zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras personal pericial y agentes de la FGE realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de evidencias.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León

FISCALÍA DE QUINTANA ROO MANTIENE INVESTIGACIÓN EN CURSO

La Fiscalía de Quintana Roo reiteró que la investigación se desarrolla bajo perspectiva de género. Aunque señaló que no se observaron signos visibles de violencia, las autoridades continúan con estudios periciales y médico-forenses para determinar la causa de muerte.

La institución añadió que el caso se mantendrá en análisis hasta agotar todas las líneas de investigación, e insistió en que la información oficial se dará a conocer por los canales institucionales.

Tanto la familia como las autoridades solicitaron respeto y discreción durante el proceso. La esposa de “Capi” Pérez agradeció el apoyo recibido y reiteró que no se difundirán más detalles por el momento, con el fin de resguardar la privacidad de los familiares.

Temas


Desaparecidas
Muertes
Viral

Localizaciones


Quintana Roo

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En la más reciente actualización de la Secretaría de Marina (Semar) sobre el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, se confirmó la presencia de 13 personas sin vida y 98 lesionadas.

Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca
En tanto, los accidentes laborales en otros rubros disminuyeron respecto a años anteriores.

Coahuila: Vuelven a repuntar los accidentes laborales en minas
Banxico aseguró que la disminución de pobreza extrema se registró en todas las regiones del País.

Disminuye pobreza extrema en México: Banxico
Como suele ocurrir de forma mensual, la aplicación de WhatsApp quedará obsoleta para ciertos dispositivos Android y iOS al finalizar diciembre.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares iOS y Android en 2026
(L to R) Hugh Jackman as Mike Sardina and Kate Hudson as Claire Stengl in director Craig Brewer's SONG SUNG BLUE, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

“El éxito superó todas mis expectativas”: Hugh Jackman pasa de ser Wolverine a ‘imitar’ a Neil Diamond
Jalen Hurts lideró la ofensiva de Filadelfia en la primera mitad antes de que la lluvia complicara el desarrollo del juego.

La defensa de Eagles frena a Josh Allen y supera a Bills en duelo cerrado
17 presuntos miembros del crimen organizado son vinculados, en Nuevo León

17 presuntos miembros del crimen organizado son vinculados, en Nuevo León
El hogar se mantiene como una zona de alto riesgo para las mujeres en el estado.

Mujeres las más afectadas por violencia intrafamiliar: llegan al hospital 505 víctimas en el año, en Coahuila