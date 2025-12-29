$!Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, de 30 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 25 de diciembre en Cancún. La joven era prima de Itzel Barro, esposa del conductor de televisión Carlos “Capi” Pérez. De acuerdo con la autoridad estatal, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. La Fiscalía informó que la investigación avanza conforme a los protocolos establecidos y bajo una perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento. También dio a conocer que la familia recibe acompañamiento institucional durante el proceso. TE PUEDE INTERESAR: INAH aclara incidente con Bad Bunny en el Museo Nacional de Antropología

NATALY MONTSERRAT DESAPARECIÓ EN NAVIDAD; ESPOSA DEL CAPI PÉREZ PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRARLA Durante el fin de semana, Itzel Barro recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo en la localización de su familiar. En un video explicó que Nataly Montserrat fue vista por última vez la noche del 25 de diciembre, en la zona de Jardines del Sur, en Cancún, vestida con un camisón y chanclas. En su mensaje, Barro señaló: “Este no es el video que me hubiera gustado compartir nunca, pero lo hago para pedir su apoyo porque estamos buscando a un familiar”. El caso fue difundido ampliamente por figuras públicas e internautas, quienes replicaron la ficha de búsqueda y enviaron mensajes de solidaridad. La desaparición de la joven se reportó mediante el Protocolo Alba, mecanismo que establece acciones inmediatas de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. ESPOSA DEL CAPI PÉREZ CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE NATALY MONTSERRAT Este domingo, Itzel Barro publicó un nuevo mensaje en el que informó que su familiar había sido localizada sin vida. En el comunicado agradeció el apoyo recibido y pidió respeto para la familia. “Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”.

NATALY MONTSERRAT FUE LOCALIZADA SIN VIDA EL DOMINGO 28 DE DICIEMBRE De acuerdo con información periodística local, el cuerpo de Nataly Montserrat fue localizado el domingo 28 de diciembre en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, Cancún. El reporte al 911 fue realizado por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre olores fétidos provenientes de un área verde cercana. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras una inspección, confirmaron el hallazgo del cuerpo. Posteriormente, la zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras personal pericial y agentes de la FGE realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de evidencias.