Australian Open tiene el camino definido para Alcaraz, Sinner y Sabalenka
El primer Grand Slam del año inicia este sábado 17 de enero en Melbourne con cruces de alto nivel en los cuadros varonil y femenil
El Australian Open 2026 levanta el telón este sábado 17 de enero en Melbourne con cruces confirmados y expectativas máximas tanto en el cuadro varonil como en el femenil.
Las principales figuras ya conocen su camino en el main draw y afinan detalles para el inicio del primer Grand Slam de la temporada.
En la ATP, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, llega tras una exigente sesión de entrenamiento ante Alex de Miñaur que dejó buenas sensaciones.
El español debutará frente al australiano Adam Walton, a quien ya venció en Queen’s 2025, y su recorrido inicial apunta a rivales como Yannick Hanfmann o un clasificado, Corentin Moutet o Sebastián Korda, y Tommy Paul o Alejandro Davidovich en la primera semana.
En Cuartos de Final asoman Alex de Miñaur o Flavio Cobolli, con Alexander Bublik como posible sorpresa, antes de un eventual cruce de alto voltaje ante Alexander Zverev en semifinales.
El murciano evitó a Novak Djokovic, cuarto del ranking y en búsqueda de su título 25 de Grand Slam, quien quedó del otro lado del cuadro junto al campeón defensor, Jannik Sinner.
El italiano iniciará su defensa frente a Hugo Gaston y podría encontrarse con James Duckworth o un qualy en segunda ronda y con Joao Fonseca en tercera.
En Octavos, nombres como Sebastián Báez, Karen Khachanov o Giovanni Mpetshi-Perricard no deberían alterar su favoritismo, con Ben Shelton como examen clave rumbo a Cuartos y la recta final.
El arranque masculino presenta duelos atractivos desde el primer día, con enfrentamientos como Carlos Alcaraz vs. Adam Walton, Jannik Sinner vs. Hugo Gaston, Novak Djokovic vs. Pedro Martínez, Francisco Cerúndolo vs. Zhinzhen Zhang, Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi-Perricard, Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic, Cristian Garin vs. Luciano Darderi, Alejandro Tabilo vs. Quentin Halys, Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson, Stan Wawrinka vs. Laslo Djere, entre otros cruces que prometen intensidad.
En la WTA, la gran favorita es Aryna Sabalenka, líder del ranking y doble campeona en Melbourne (2023 y 2024), además de subcampeona en 2025.
Debutará ante Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, con una segunda ronda exigente frente a Anastasia Pavlyuchenkova y una posible tercera ante Emma Raducanu.
Victoria Mboko aparece como rival en Octavos y Jasmine Paolini en Cuartos, mientras que Coco Gauff o Mirra Andreeva podrían cruzarse en Semifinales.
Sabalenka llega tras una sólida pretemporada, con título defendido y ganado en Brisbane, y una experiencia notable en el Happy Slam.
Por su parte, Iga Swiatek busca recuperar terreno y acercarse a un Career Grand Slam.
Su camino inicia ante una clasificada y podría tener en segunda ronda a la mexicana Renata Zarazúa, en lo que sería uno de los partidos más importantes de su carrera.
Anna Kalinskaya y Naomi Osaka aparecen como desafíos posteriores, antes de un tramo decisivo en el que Elena Rybakina o Belinda Bencic podrían esperarla en cuartos y Amanda Anisimova o Jessica Pegula en Semifinales.
Coco Gauff también asoma como contendiente seria. Debutará ante Kamilla Rakhimova y, a partir de ahí, un camino espinoso con posibles cruces frente a Venus Williams, Marketa Vondrousova y Karolina Muchova, con Mirra Andreeva como prueba de fuego en cuartos de final para aspirar a las Semifinales.
El cuadro femenil ofrece choques destacados desde el inicio, con Aryna Sabalenka vs. Tiantsoa Rakotomanga, Iga Swiatek vs. qualifier, Emiliana Arango vs. Mccartney Kessler, Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima, Camila Osorio vs. Ann Li, Renata Zarazúa vs. Marie Bouzkova y Venus Williams vs. Olga Danilovic, en un arranque que anticipa emociones fuertes en Melbourne.