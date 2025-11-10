¿Será pronto?: Novak Djokovic revela cuándo le gustaría retirarse del tenis profesional

/ 10 noviembre 2025
    ¿Será pronto?: Novak Djokovic revela cuándo le gustaría retirarse del tenis profesional
    Este año, el número uno del mundo conquistó dos títulos y una final de Grand Slam. FOTO: AP

El tenista serbio aseguró que le gustaría despedirse del tenis en los Juegos Olímpicos de 2028, aunque reconoció que dependerá de su estado físico y mental para llegar a esa fecha

El retiro de Novak Djokovic será uno de los momentos más significativos en la historia del tenis. Con 24 títulos de Grand Slam y una carrera repleta de récords, el serbio ha marcado una era en este deporte. Sin embargo, su adiós a las canchas no parece estar próximo, y el propio jugador dejó entrever cuál sería el escenario ideal para su despedida.

En una entrevista concedida a medios serbios, Djokovic fue consultado sobre la posibilidad de poner fin a su carrera en los próximos años. “A lo largo de mi vida y mi carrera, siempre he tenido un plan mental con varios años de antelación: lo que quiero y cómo lo quiero. Habiendo alcanzado absolutamente todos los objetivos posibles, dije lo de los Juegos Olímpicos de 2028, ya que quería jugar durante muchos años más. Quiero retirarme en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo”, expresó.

El número uno del mundo aclaró que, aunque ese es su deseo, no hay garantías de que logre llegar en plenitud a esa cita. “¿Llegaré a tiempo? No lo sé. Hay cosas que escapan a mi control. Intento estar lo más sano posible, tanto mental como físicamente, y mantener esa energía competitiva”, añadió el tenista de Belgrado.

Si cumple su objetivo, Djokovic tendría 41 años cuando se disputen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para entonces, podría poner punto final a una de las trayectorias más exitosas del deporte moderno, con un legado que incluye múltiples semanas como número uno del ranking ATP y triunfos en las cuatro superficies del circuito.

En el presente, su carrera continúa activa. Durante este 2025, Djokovic ha conquistado dos títulos, disputó una final y llegó a las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam. Sin embargo, recientemente se vio obligado a retirarse de las ATP Finals debido a una lesión en el hombro, lo que encendió algunas alarmas sobre su estado físico.

A pesar de ello, el serbio mantiene su enfoque y sigue ampliando su leyenda, torneo a torneo. Su mirada está puesta en el futuro, con la ilusión de despedirse representando a su país en el mayor escenario deportivo del mundo.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

