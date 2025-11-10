¿Será pronto?: Novak Djokovic revela cuándo le gustaría retirarse del tenis profesional

El retiro de Novak Djokovic será uno de los momentos más significativos en la historia del tenis. Con 24 títulos de Grand Slam y una carrera repleta de récords, el serbio ha marcado una era en este deporte. Sin embargo, su adiós a las canchas no parece estar próximo, y el propio jugador dejó entrever cuál sería el escenario ideal para su despedida.

En una entrevista concedida a medios serbios, Djokovic fue consultado sobre la posibilidad de poner fin a su carrera en los próximos años. “A lo largo de mi vida y mi carrera, siempre he tenido un plan mental con varios años de antelación: lo que quiero y cómo lo quiero. Habiendo alcanzado absolutamente todos los objetivos posibles, dije lo de los Juegos Olímpicos de 2028, ya que quería jugar durante muchos años más. Quiero retirarme en los Juegos Olímpicos con la bandera serbia, sería estupendo”, expresó.

El número uno del mundo aclaró que, aunque ese es su deseo, no hay garantías de que logre llegar en plenitud a esa cita. “¿Llegaré a tiempo? No lo sé. Hay cosas que escapan a mi control. Intento estar lo más sano posible, tanto mental como físicamente, y mantener esa energía competitiva”, añadió el tenista de Belgrado.