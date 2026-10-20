¿Tahiel Jiménez a la Selección Mexicana? Rafa Márquez podría convocarlo para noviembre

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    ¿Tahiel Jiménez a la Selección Mexicana? Rafa Márquez podría convocarlo para noviembre
    Tahiel Jiménez vive su mejor momento con Santos Laguna y busca dar el salto definitivo a la Selección Mexicana mayor. FOTO: MEXSPORT

Con cinco goles en sus últimos dos partidos, el atacante de Santos Laguna emerge como opción para los duelos de noviembre ante Jamaica

Los goles de Tahiel Jiménez con Santos Laguna podrían abrirle las puertas de la Selección Mexicana.

El delantero de 20 años aparece entre las opciones para reforzar el ataque del Tricolor en la Fecha FIFA de noviembre, cuando el equipo de Rafael Márquez enfrentará a Jamaica en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El atacante de los Guerreros es una de las revelaciones del Apertura 2026. Después de marcar un doblete en la victoria 2-1 sobre Atlético de San Luis, firmó tres tantos en la goleada 5-0 contra Querétaro, celebrada el 17 de octubre en el Estadio Corona.

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Cinco goles en dos encuentros de Liga MX bastaron para colocarlo en la conversación nacional.

Su irrupción coincide con las dificultades ofensivas que ha mostrado México desde la llegada de Márquez al banquillo.

El Tricolor terminó su primera gira con dos empates y dos derrotas, resultados que aumentaron la presión sobre un equipo necesitado de variantes en el área rival.

Ante la lesión de Raúl Jiménez y la búsqueda de un delantero en mejor momento, el nombre del canterano santista comenzó a ganar terreno.

Incluso, el comentarista David Faitelson pidió públicamente que se considere al joven goleador para la siguiente convocatoria.

Nacido en Boca del Río, Veracruz, Tahiel es hijo de Walter “Lorito” Jiménez, exjugador argentino que conquistó el título de Liga MX con Santos Laguna en 2008.

Sin embargo, el atacante busca construir su propia historia: ya representó a México en categorías juveniles y participó en los Mundiales Sub-17 de 2023 y Sub-20 de 2025.

La próxima prueba del combinado nacional será ante Jamaica, el 14 de noviembre como visitante y el 17 en Monterrey, una serie que puede definir el rumbo del nuevo proyecto tricolor hacia el Mundial de 2030.

Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol no ha anunciado la lista para noviembre ni confirmado el llamado de Tahiel.

Su presente lo coloca como un candidato atractivo, aunque la última palabra corresponderá a Rafael Márquez.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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