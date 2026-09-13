Zverev conquista el US Open 2026: vence a Shelton y conquista su segundo Grand Slam

Alexander Zverev saldó su cuenta pendiente con Nueva York. El alemán derrotó este domingo a Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 para conquistar el US Open 2026, su primer título en Flushing Meadows y el segundo Grand Slam de su carrera. En el estadio Arthur Ashe, el campeón de Roland Garros resistió la reacción del estadounidense y convirtió su tercera final consecutiva de un grande en otra coronación. A los 29 años, añadió el trofeo neoyorquino a una temporada en la que también fue finalista de Wimbledon.

Zverev impuso condiciones desde el arranque. Presionó la devolución y aprovechó las dudas de Shelton para tomar ventaja. El zurdo buscó sostenerse con la potencia de su servicio, pero el alemán encontró respuestas y se llevó el primer parcial con dos quiebres. La segunda manga elevó la tensión. Shelton sostuvo el pulso hasta el desempate, donde Zverev abrió una diferencia de 5-0 y terminó imponiéndose 7-2. Esa precisión le permitió colocarse a un set de la copa frente a un rival que disputaba su primera final de Grand Slam. El estadounidense todavía tenía una respuesta. Con el respaldo de la tribuna, ganó el tercer set por 7-5 y prolongó la pelea. Sin embargo, Zverev recuperó el control en el cuarto, consiguió dos roturas y cerró por 6-2 para impedir que la reacción local desembocara en una remontada. La victoria tuvo un significado especial por el recuerdo de 2020. En aquella final del US Open, Zverev dejó escapar una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem.

Seis años después, regresó al duelo por el campeonato y esta vez completó la tarea. Nueva York ya tiene un campeón que transformó previa frustración en una noche de celebración. Para Shelton terminó una aventura que incluyó triunfos sobre Carlos Alcaraz en cuartos de final y Frances Tiafoe en semifinales. El estadounidense llegó al último partido con la oportunidad de romper la sequía masculina de su país en los grandes, vigente desde el título de Andy Roddick en este torneo en 2003. El desenlace dejó además una imagen curiosa: Zverev tardó unos instantes en comprender que había ganado. Después levantó los brazos para celebrar una conquista que le reportó 5.5 millones de dólares.