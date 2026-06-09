¡Como si nunca se hubiera ido! Serena Williams vuelve al tenis a los 44 años con victoria

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    ¡Como si nunca se hubiera ido! Serena Williams vuelve al tenis a los 44 años con victoria
    1,376 días pasaron entre el último partido oficial de Serena Williams y su regreso triunfal en Queen’s Club.
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La estadounidense regresó al tenis profesional con triunfo en dobles junto a Victoria Mboko en Queen’s Club, antes de Wimbledon

Serena Williams volvió a sentirse tenista profesional. Después de casi cuatro años alejada de la competencia oficial, la estadounidense regresó a la cancha con una victoria en el torneo de Queen’s Club, en Londres, donde disputó el cuadro de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam individuales reapareció a los 44 años en una de las citas más llamativas de la gira sobre césped y lo hizo con triunfo.

Williams y Mboko derrotaron a Nicole Melichar-Martínez y Erin Routliffe, terceras sembradas del torneo, con parciales de 7-6(2) y 6-2, en un partido que marcó el regreso oficial de Serena al circuito profesional.

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El resultado tuvo un fuerte impacto más allá del marcador. Serena no jugaba un partido oficial desde el US Open 2022, cuando su despedida en Nueva York fue interpretada como el cierre de una era, aunque ella nunca habló de un retiro definitivo.

Ahora, su regreso en Queen’s Club reabrió la conversación sobre hasta dónde puede llegar esta nueva etapa.

La estadounidense mostró momentos de potencia, oficio y lectura competitiva. Aunque el ritmo de partido todavía aparece como el gran reto después de una pausa tan larga, Serena dejó señales de que su presencia en la cancha no será solamente simbólica

En los momentos importantes del primer set, especialmente en el tie break, su experiencia pesó para encaminar una victoria que encendió al público londinense.

A su lado, Victoria Mboko vivió una jornada especial. La canadiense, de 19 años, compartió pista con una de las figuras más grandes en la historia del deporte y respondió con solidez ante una pareja de alto nivel.

La combinación entre la juventud de Mboko y la jerarquía de Serena terminó por imponerse en una tarde que mezcló nostalgia, expectativa y competitividad.

El triunfo también llegó en un contexto particular para el tenis femenino. Queen’s Club volvió al calendario WTA después de una larga ausencia, y la presencia de Serena Williams convirtió el torneo en uno de los focos centrales de la semana.

Su aparición elevó la atención mediática del certamen y colocó nuevamente su nombre en la antesala de Wimbledon, aunque Serena ha evitado confirmar si jugará individuales o si buscará competir ahí.

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Alejandro Morteo

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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