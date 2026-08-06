Gobierno de Sheinbaum presenta primera evaluación sobre la explotación de gas natural no convencional en Coahuila, Tamaulipas y NL

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se dieron a conocer los avances del análisis realizado por un grupo integrado por 54 especialistas, quienes estudian la viabilidad técnica, ambiental, económica y social del aprovechamiento de los recursos de gas natural del país.

El comité científico encargado de evaluar la soberanía energética y el potencial de los yacimientos de gas natural no convencional presentó este jueves sus primeras conclusiones, en las que advierte que, aun aplicando diversas estrategias para aumentar la producción nacional, México seguirá dependiendo del gas importado, principalmente de Estados Unidos.

Señalan que el informe constituye el inicio de un proceso permanente de evaluación, cuyos resultados servirán para orientar la toma de decisiones en materia de seguridad y soberanía energética.

La titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, destacó que el estudio representa un esfuerzo conjunto de la comunidad científica para respaldar con evidencia la planeación energética nacional.

Como parte del trabajo, el comité fue dividido en distintas comisiones especializadas. Una de ellas analiza las características geológicas de los yacimientos y las tecnologías disponibles para su exploración y extracción.

Otra estudia la disponibilidad de agua necesaria para estas actividades, sus posibles efectos sobre los acuíferos y las alternativas para su tratamiento y reutilización.

En este apartado también se evalúa la posibilidad de emplear agua salada en los procesos de explotación de los yacimientos, con el objetivo de disminuir la presión sobre las fuentes de agua dulce.

Asimismo, un grupo de expertos revisa los posibles impactos ambientales, sociales, económicos y en la salud, además de los riesgos para el suelo, el aire, los ecosistemas y la seguridad laboral. Paralelamente, otra comisión analiza la viabilidad económica, el marco regulatorio y las estrategias para reducir el consumo energético y la dependencia del gas importado.

Al presentar los resultados preliminares, la especialista en Exploración y Producción de Hidrocarburos, Alma América Porres Luna, explicó que México consume actualmente alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales únicamente el 25% proviene de producción nacional, mientras que el 75% restante se importa desde Estados Unidos.

Detalló que cerca del 58% del gas natural se destina a la generación de electricidad, sector donde este combustible representa aproximadamente el 70% de la matriz eléctrica nacional. El resto se utiliza en actividades de Pemex, la industria, el comercio y los hogares.

La experta subrayó que el 93% del gas importado por México proviene de yacimientos no convencionales ubicados en Estados Unidos, principalmente en Texas, donde la extracción se realiza mediante técnicas especializadas adaptadas a las condiciones geológicas de esas formaciones.

Entre las principales recomendaciones del comité se encuentran ampliar la generación de electricidad con energías renovables, fortalecer los programas de eficiencia energética, incrementar la producción de gas convencional y eliminar la quema de gas en instalaciones petroleras.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, las medidas de eficiencia energética permitirían reducir el consumo nacional de gas hasta en 500 millones de pies cúbicos diarios hacia 2030.

A ello se sumaría un aumento en la producción convencional de regiones como Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y las cuencas del sureste, además del aprovechamiento del gas que actualmente se desperdicia por quema, lo que representaría hasta 2 mil 400 millones de pies cúbicos diarios adicionales.

No obstante, el comité concluyó que incluso con la aplicación conjunta de estas estrategias, la producción nacional únicamente cubriría alrededor del 49.5% de la demanda, por lo que México seguiría dependiendo de las importaciones para satisfacer su consumo de gas natural.

“Con estas medidas se puede reducir la dependencia del gas natural importado, pero México no alcanzaría la soberanía energética”, afirmó Porres Luna.

Los especialistas indicaron que los trabajos continuarán para evaluar otras alternativas que permitan fortalecer la producción nacional y reducir la vulnerabilidad energética del país, siempre bajo criterios científicos, ambientales y de sostenibilidad.