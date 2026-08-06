La Casa de los Famosos México 2026... ¿quiénes son los nominados de la segunda semana?

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    La Casa de los Famosos México 2026... ¿quiénes son los nominados de la segunda semana?
    Galilea Montijo anunció que, a diferencia de la primera semana, cada habitante tendría que señalar a tres compañeros dentro del confesionario. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce a los cinco nominados de La Casa de los Famosos México 2026 y cuántos puntos recibió cada habitante rumbo a la eliminación del 9 de agosto

La segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó definida una placa de cinco habitantes que ahora dependen de la votación del público. Ximena Herrera fue quien recibió la mayor cantidad de puntos, mientras que Masad, Memo Schutz, Gema Garoa y Ernesto Laguardia completaron la lista de posibles eliminados.

La dinámica ocurrió este miércoles 5 de agosto y tuvo una modificación que cambió por completo la manera de repartir los votos. Galilea Montijo anunció que, a diferencia de la primera semana, cada habitante tendría que señalar a tres compañeros dentro del confesionario.

“Atención porque hoy el proceso de nominación será muy diferente que el de la semana pasada, ya que cada habitante entrará al confesionario para dar tres, dos y un punto. Es decir, deben nominar a tres personas y no a dos, y cuidado con ese último punto, esto se va a poner cardíaco”, explicó la conductora.

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LOS CINCO NOMINADOS Y SUS PUNTOS

La placa quedó encabezada por Ximena Herrera, quien acumuló 18 puntos y se convirtió en la habitante más señalada de la noche. Su nombre apareció en los votos de distintos integrantes de la casa, colocándola con una amplia diferencia respecto al resto de los nominados.

· Ximena Herrera: 18 puntos

· Masad Altamimi: 11 puntos

· Memo Schutz: 9 puntos

· Gema Garoa: 8 puntos

· Ernesto Laguardia: 8 puntos

Con estos resultados, Ximena enfrenta una situación especialmente complicada, pues obtuvo siete menciones dentro del proceso de nominación. Masad quedó en segundo lugar con 11 unidades, mientras que Memo Schutz recibió nueve.

Gema Garoa y Ernesto Laguardia terminaron empatados con ocho puntos cada uno. La placa, además, podría haber sido más amplia en caso de presentarse un empate que modificara el número de habitantes en riesgo, una posibilidad que Galilea Montijo advirtió antes de conocer los resultados.

¿CUÁNDO SERÁ LA ELIMINACIÓN DE LA CASA DE LOS FAMOSOS?

La audiencia todavía tiene en sus manos el resultado de esta semana. Los cinco nominados permanecerán en riesgo hasta la gala de eliminación del próximo domingo 9 de agosto, cuando se conozca quién será el segundo habitante en abandonar la competencia.

Moisés Peñaloza no participó en la dinámica de riesgo debido a que consiguió la inmunidad después de ganar la prueba de resistencia y convertirse en el líder de la semana. Su condición le permitió quedar fuera de la placa.

Fede Vigevani tampoco estuvo sujeto a nominación. El habitante mantiene una condición especial dentro del reality al funcionar como infiltrado de la producción y recibir instrucciones del público a través del canal oficial del programa. Sus compañeros, sin embargo, todavía desconocen esta situación.

LAS ALIANZAS TAMBIÉN PESARON EN LOS VOTOS

La segunda semana también mostró los primeros movimientos organizados dentro de la casa. Yanet García y Brianda Deyanara formaron una alianza con Ximena Herrera y Luis Chaparro para apoyarse durante las nominaciones. El grupo incluso contempla sumar a Fede Vigevani y Memo Schutz.

En el otro frente aparecen Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez, quienes se han perfilado como un bloque contrario. La división entre ambos grupos comenzó a reflejarse en los votos emitidos durante la gala.

Ximena fue la principal afectada por esta disputa. Los 18 puntos que acumuló la colocaron muy por encima del resto de la placa y ahora será la audiencia la que determine si continúa dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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DATOS CURIOSOS DE LA SEGUNDA NOMINACIÓN

· Ximena Herrera fue la habitante con más puntos: 18.

· Masad Altamimi ocupó el segundo lugar de la placa con 11 puntos.

· Memo Schutz recibió 9 puntos.

· Gema Garoa y Ernesto Laguardia empataron con 8 puntos.

· Moisés Peñaloza quedó fuera de riesgo por ser líder de la semana.

· Fede Vigevani no puede nominar ni ser nominado debido a su papel como infiltrado.

· El segundo eliminado se conocerá el domingo 9 de agosto.

· La audiencia todavía puede definir quién abandona la casa.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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