Leagues Cup 2026: Messi lidera victoria del Inter Miami 4-2 ante Atlético de San Luis

El Inter Miami reaccionó tras un inicio adverso y venció 4-2 al Atlético de San Luis para conseguir su primera victoria en la Leagues Cup 2026. Lionel Messi fue la figura del encuentro con dos goles y una asistencia, en un resultado que mantiene al conjunto de Florida con opciones de avanzar a la siguiente ronda. El equipo mexicano sorprendió desde los primeros minutos. Apenas al minuto 4, una jugada colectiva terminó con David Rodríguez enviando el balón al fondo de la portería tras recibir un pase de Román Torres. La definición puso en ventaja a los potosinos y silenció momentáneamente el Chase Stadium.

La respuesta del Inter Miami no tardó. Con mayor posesión y presión en campo rival, el conjunto dirigido por Javier Mascherano encontró el empate al minuto 11. Casemiro inició la acción, Noah Allen llegó por el costado izquierdo y envió un centro preciso para que Messi definiera dentro del área y firmara el 1-1.

Allen volvió a ser protagonista a los 26 minutos. El defensor desbordó por la banda izquierda y aprovechó una salida imprecisa del arquero Andrés Sánchez para asistir a Telasco Segovia, quien únicamente empujó el balón para darle la vuelta al marcador. Antes del descanso, la conexión entre Allen y Messi volvió a marcar diferencias. Tras una combinación iniciada por Yannick Bright, el lateral encontró nuevamente al capitán argentino, que definió con tranquilidad para colocar el 3-1 y llegar a su doblete de la noche. El Inter todavía amplió la ventaja en el tiempo agregado de la primera mitad. En un tiro de esquina cobrado por Messi, el defensor brasileño Micael ganó por arriba dentro del área y conectó un remate de cabeza para convertir el cuarto tanto del conjunto de Florida. Atlético de San Luis intentó reaccionar en la segunda mitad y logró descontar gracias a Rafael Llorente. El refuerzo español sacó un potente disparo cruzado desde fuera del área que dejó sin opciones a Rocco Ríos Novo y puso el 4-2 definitivo.

A pesar del esfuerzo del equipo dirigido por Diego Mejía, la diferencia construida por el Inter durante el primer tiempo fue suficiente para asegurar el triunfo y sumar sus primeros tres puntos en el torneo. Con este resultado, el Inter Miami se enfocará ahora en sus siguientes compromisos de la fase de grupos frente a Monterrey y León, encuentros que definirán sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final. El club de Florida buscará repetir el éxito conseguido en la edición de 2023 y mantenerse como uno de los principales candidatos al título. OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA La actividad de la Leagues Cup 2026 dejó resultados divididos para los clubes de la Liga MX durante la jornada del miércoles. Mientras León consiguió una valiosa victoria como visitante, Querétaro no pudo evitar la derrota en su presentación dentro del torneo.

En Nashville, el conjunto esmeralda encontró la diferencia en la recta final del encuentro. Después de un duelo parejo y con pocas opciones claras de gol, Daniel Arcilla apareció al minuto 79 para definir el único tanto del partido y darle a León un triunfo de 1-0 sobre el equipo de la MLS. El resultado representa un paso importante para los dirigidos por Eduardo Berizzo, que ahora buscarán mantener el paso cuando enfrenten al Orlando City en su siguiente compromiso. La historia fue distinta para Querétaro, que cayó 2-0 en su visita al FC Dallas. El conjunto estadounidense abrió el marcador apenas iniciada la segunda mitad gracias a Santiago Moreno, quien aprovechó un espacio en la defensa para vencer al arquero visitante al minuto 47. Cuando los Gallos Blancos intentaban reaccionar, Joaquín Valiente sentenció el encuentro al 81’ con el segundo tanto de la noche. Con estos resultados, León arrancó con tres puntos y buenas sensaciones en el certamen, mientras que Querétaro quedó obligado a sumar en su próximo duelo frente al Seattle Sounders para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Mientras tanto, FC Dallas enfrentará a Chivas y Nashville buscará recuperarse cuando se mida al Atlético de San Luis.