Djokovic, Sinner, Sabalenka y Gauff avanzan en Wimbledon

Wimbledon 2026 arrancó con una señal clara desde Londres: los favoritos no quieren sorpresas tempranas. Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff superaron su debut en el All England Club y avanzaron a la segunda ronda, en una jornada que combinó autoridad, tensión y mensajes para el cuadro principal. El duelo más dramático lo firmó Jannik Sinner. El número uno del torneo tuvo que trabajar al límite para vencer al serbio Miomir Kecmanovic en cinco sets, con parciales de 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2 y 6-3.

El italiano comenzó contra la pared, recuperó ritmo en el segundo set, volvió a ceder en el tie break del tercero y terminó imponiendo físico, paciencia y jerarquía para evitar una eliminación que habría sacudido a Wimbledon desde el primer día. Novak Djokovic también tuvo una presentación exigente. El serbio, siete veces campeón en la Catedral, derrotó al chino Yibing Wu por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4.

Aunque cedió el segundo set, el balcánico encontró respuestas en momentos clave, resistió los tiros planos de su rival y sostuvo su candidatura en un torneo donde vuelve a perseguir historia. Su siguiente reto será Stefanos Tsitsipas, un cruce estelar. En la rama femenil, Aryna Sabalenka cumplió con autoridad. La número uno del cuadro venció a la serbia Teodora Kostovic por 6-2 y 6-3, en apenas dos sets, para instalarse en la siguiente fase sin desgaste mayor. Su potencia desde el fondo de la cancha marcó diferencia y confirmó que llega a Wimbledon con el objetivo de dominar desde el inicio. Coco Gauff también levantó la mano. La estadounidense, séptima sembrada, superó con claridad a la alemana Tamara Korpatsch por 6-2 y 6-1 en la Cancha 2. Gauff fue agresiva, sólida al resto y no permitió que el partido entrara en zona de riesgo, una señal para una jugadora que busca convertir su regularidad en golpe fuerte sobre el pasto londinense.

El arranque también acomoda cruces de interés: Sinner se perfila ante Nuno Borges, Sabalenka contra McCartney Kessler y Gauff frente a Solana Sierra. Para los aficionados que siguen los resultados de Wimbledon 2026 desde México y Latinoamérica, la jornada dejó una lectura inmediata: las grandes figuras avanzaron, aunque no todas con la misma comodidad. Con estos resultados, Wimbledon 2026 ya tiene a cuatro de sus grandes imanes en segunda ronda. Sinner, Djokovic, Sabalenka y Gauff no solo avanzaron: dejaron instalado el primer mensaje del torneo. La pelea por el título apenas comienza, pero las figuras ya pisan fuerte en Londres.

Publicidad