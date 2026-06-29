Warriors sueñan con LeBron y Anthony Davis para formar equipo histórico con Curry

Los Warriors de Golden State no quieren despedir la era de Stephen Curry con una reconstrucción silenciosa. En plena agencia libre de la NBA, la franquicia de San Francisco prepara un movimiento capaz de sacudir al mercado: buscar a LeBron James y a Anthony Davis para armar un equipo de ensueño rumbo a la próxima temporada. El plan de Golden State tiene dos rutas. La primera sería abrir espacio salarial para tentar a LeBron James, agente libre tras terminar su contrato con Lakers de Los Ángeles. La segunda, más compleja, sería negociar con los Wizards de Washington un traspaso por Anthony Davis, quien llegó a la capital estadounidense tras salir de los Lakers.

La operación no luce sencilla, pero el primer guiño ya apareció. Draymond Green rechazó su opción de jugador de 27.6 millones de dólares, decisión que le da flexibilidad financiera a los Warriors. Golden State podría ofrecerle a LeBron una excepción media cercana a los 15.1 millones de dólares, cifra inferior a la que venía ganando en Los Ángeles; por eso, el atractivo no estaría en el dinero, sino en pelear otro campeonato junto a Curry, Green y Davis. El gancho deportivo sería poderoso. LeBron y Davis ya fueron campeones juntos con los Lakers en 2020 y mantienen una relación cercana. A eso se suma la conexión de James con Curry, rival histórico en cuatro Finales consecutivas de la NBA entre 2015 y 2018. Bajo el mando de Steve Kerr, los Warriors intentarían venderle a LeBron una última misión: juntar talento y jerarquía para regresar a la cima del Oeste.

El obstáculo principal está en Davis. Para igualar salarios, Golden State tendría que poner sobre la mesa un paquete importante, con Jimmy Butler como pieza probable por su contrato, además de capital de Draft. Los Warriors preferirían conservar a Butler, por lo que la negociación con Washington será el punto más delicado. Si el plan se concreta, la NBA tendría un “Big Four” de época: Curry, LeBron, Davis y Green. Entre los cuatro suman campeonatos, selecciones al Juego de Estrellas y una carga histórica difícil de igualar. El riesgo también es evidente: Curry tiene 38 años, Green 36, LeBron 41 y Davis 33, una combinación brillante, pero marcada por la edad y las lesiones.

Aun así, Golden State parece dispuesto a ir por todo. Los Warriors saben que la ventana de Curry no será eterna. Por eso, el posible fichaje de LeBron James y el traspaso por Anthony Davis serían más que un bombazo del mercado NBA: el último gran intento de una dinastía por escribir otra página dorada en San Francisco.

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