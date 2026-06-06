Mirra Andreeva es campeona de Roland Garros: Hace historia en París con solo 19 años

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    Mirra Andreeva es campeona de Roland Garros: Hace historia en París con solo 19 años
    Mirra Andreeva ya había sido Semifinalista de Roland Garros en 2024, pero dos años después regresó a París para completar su salto definitivo y ganar su primer Grand Slam. FOTO: AP

La rusa venció a Maja Chwalinska en la Final femenil del 2026 y levantó su primer título de Grand Slam en Francia

El tenis femenil tiene una nueva reina en Roland Garros. Mirra Andreeva confirmó este sábado su condición de una de las grandes figuras emergentes del circuito al conquistar el título femenil del Abierto de Francia 2026, luego de vencer con autoridad a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en la cancha Philippe-Chatrier.

Con apenas 19 años, Andreeva firmó el momento más importante de su joven carrera al levantar su primer trofeo de Grand Slam en París, escenario donde ya había dado señales de grandeza en temporadas anteriores.

La rusa, octava del ranking WTA, llegó a la Final como favorita y respondió con un tenis sólido, agresivo y maduro para frenar la historia de ensueño de Chwalinska, quien disputaba su primera Final grande tras avanzar desde una posición mucho más discreta en la clasificación mundial.

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El partido comenzó con tensión y quiebres de servicio por ambos lados. Chwalinska intentó sostener el intercambio desde el fondo de la cancha y llegó a igualar el primer set, pero Andreeva encontró el momento exacto para acelerar.

Después del 3-3, la rusa tomó el control con mayor profundidad en sus tiros, mejor lectura en los puntos largos y una presión constante que terminó por romper la resistencia de su rival.

La segunda manga fue una exhibición de autoridad. Andreeva se colocó rápidamente 5-0, aprovechando los errores de Chwalinska y castigando cada oportunidad con golpes firmes desde la base.

Aunque la polaca reaccionó con dos juegos consecutivos para acercarse 5-2, la rusa no permitió que la Final se complicara y cerró el encuentro con un nuevo quiebre que desató su celebración sobre la arcilla parisina.

El triunfo también tiene valor histórico: Andreeva se convirtió en la primera tenista rusa en ganar un Grand Slam desde Maria Sharapova, quien conquistó Roland Garros en 2014.

Además, su recorrido en el torneo confirmó su dominio, pues sólo perdió un set durante toda la competencia y dejó en el camino a rivales como Sorana Cirstea y Marta Kostyuk antes de coronarse.

Para Chwalinska, el resultado dejó una derrota dolorosa, pero también una de las grandes historias del torneo.

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La polaca llegó como una de las sorpresas del cuadro femenil y logró instalarse en la Final de Roland Garros por primera vez en su carrera, aunque no pudo sostener el ritmo ante una Andreeva que jugó con la frialdad de una veterana.

Con este campeonato, Mirra Andreeva no sólo se lleva la Copa Suzanne-Lenglen, también abre una nueva etapa en el tenis femenil.

A los 19 años, París la vio pasar de promesa a campeona de Grand Slam, en una coronación que puede marcar el inicio de una nueva era en la WTA.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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