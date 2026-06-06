Épico: Diana Ordóñez le da un triunfo histórico a México Femenil sobre Australia en el último minuto

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    Épico: Diana Ordóñez le da un triunfo histórico a México Femenil sobre Australia en el último minuto
    México Femenil consiguió un triunfo histórico en Newcastle al vencer 1-0 a Australia con gol agónico de Diana Ordóñez. FOTO: EFE

La Selección Mexicana cosechó una gran victoria en Newcastle al derrotar 1-0 a Australia, potencia mundial, con un tanto en tiempo de compensación

La Selección Mexicana Femenil dio un golpe de autoridad internacional al vencer 1-0 a Australia en Newcastle, en un resultado que ya se coloca entre los más importantes de su proceso reciente.

El equipo dirigido por Pedro López resistió los momentos de mayor presión de las Matildas y encontró el premio en tiempo de compensación, cuando Diana Ordóñez apareció para firmar un triunfo histórico para el futbol femenil mexicano.

El partido parecía destinado al empate sin goles, pero México mantuvo la concentración hasta el cierre y aprovechó una de sus últimas oportunidades.

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Al minuto 92, Alice Soto filtró un pase clave para Ordóñez, quien definió ante la salida de la guardameta Mackenzie Arnold y silenció al McDonald Jones Stadium, donde Australia buscaba imponer condiciones ante su gente.

El valor del resultado va más allá del marcador. Australia, una de las selecciones de mayor crecimiento en el futbol femenil mundial y semifinalista de la Copa del Mundo 2023, llegó al encuentro con figuras como Sam Kerr, Caitlin Foord, Mary Fowler y Ellie Carpenter.

Sin embargo, el Tri Femenil mostró orden defensivo, personalidad y capacidad para competir ante un rival de jerarquía.

Las Matildas tuvieron mayor posesión y generaron más disparos, pero México resistió con una defensa sólida, encabezada por Esthefanny Barreras en el arco, además de una línea de fondo que supo soportar los embates locales.

Conforme avanzó el partido, el equipo mexicano también encontró espacios para contragolpear y terminó castigando en el momento más importante.

La victoria tiene carácter histórico porque apenas representa el segundo triunfo de México ante Australia en 12 enfrentamientos.

Además, confirma el crecimiento del proyecto femenil mexicano, que llegó a este compromiso en una racha positiva y con la misión de fortalecer su preparación rumbo a los próximos compromisos internacionales y el camino clasificatorio mundialista.

Pedro López apostó por una mezcla de experiencia y juventud, con futbolistas como Rebeca Bernal, Greta Espinoza, María Sánchez, Kiana Palacios, Montserrat Saldívar, Alice Soto y Diana Ordóñez, quienes han sido parte importante del impulso que vive el Tri Femenil en los últimos años.

Para México, vencer a Australia en su casa no sólo significa ganar un amistoso. Es una señal de crecimiento competitivo, confianza y ambición.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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