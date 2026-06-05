Alexander Zverev vs Flavio Cobolli: a qué hora y dónde ver la Final de Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 tendrá una Final varonil inesperada, histórica y con aroma a revancha. Alexander Zverev y Flavio Cobolli se enfrentarán por el título en la arcilla de París, en un duelo que garantiza a un nuevo campeón de Grand Slam y que puede marcar un punto de quiebre en la carrera de ambos tenistas. Zverev, número 3 del mundo y segundo sembrado del torneo, cumplió con su condición de favorito al vencer en Semifinales al checo Jakub Mensik con parciales de 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3. El alemán tuvo que resistir la reacción de su rival en el tercer set, pero recuperó el control del partido para instalarse por segunda ocasión en la Final de Roland Garros.

Para el germano, la cita en París representa una nueva oportunidad de romper la barrera que lo ha perseguido durante años en los torneos grandes.

Zverev ya disputó Finales de Grand Slam en el US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025, pero todavía busca levantar por primera vez un trofeo major. Del otro lado estará Flavio Cobolli, una de las grandes historias del torneo. El italiano, sembrado número 10, avanzó a la Final sin disputar su Semifinal luego de que su compatriota Matteo Arnaldi se retirara por enfermedad antes del partido. El resultado dejó a Cobolli en su primera Final de Grand Slam y convirtió el cierre del torneo en una de las sorpresas más llamativas de la temporada. El camino del italiano también tiene peso propio. Cobolli llegó a la instancia decisiva tras firmar el mejor Roland Garros de su carrera y colocarse entre los protagonistas de una edición marcada por las sorpresas, las bajas y la caída de varios favoritos antes de las rondas finales.

El antecedente entre ambos favorece a Zverev, quien domina el historial directo 3-1. Sin embargo, Cobolli ya sabe lo que es vencerlo: lo hizo este mismo año en Múnich, resultado que le da un argumento emocional y deportivo para creer en la hazaña. Zverev, por su parte, lo derrotó recientemente en Madrid y también lo superó en Roland Garros 2025. La Final varonil de Roland Garros no sólo definirá al campeón de París, también puede redefinir el mapa del tenis masculino. Para Zverev, ganar significaría saldar una deuda pendiente con los Grand Slam.

Para Cobolli, conquistar el título sería una irrupción histórica y el nacimiento de un nuevo protagonista en la élite. Con una pista Philippe-Chatrier lista para una batalla de alto voltaje, Roland Garros tendrá el desenlace que pocos imaginaron: experiencia contra atrevimiento, presión contra ilusión y dos caminos distintos hacia una misma recompensa, el primer Grand Slam de sus carreras.

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