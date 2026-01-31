Elena Rybakina culmina una remontada memorable y se corona campeona del Abierto de Australia 2026
La tenista kazaja celebró su primer título en Melbourne, el segundo Grand Slam de su carrera, luego del conseguido en Wimbledon 2022
Elena Rybakina se consagró como la nueva reina de Melbourne al conquistar el Abierto de Australia 2026, tras imponerse a Aryna Sabalenka en una final intensa y cargada de emociones que se definió en tres sets, por 6-4, 4-6 y 6-4, en la Rod Laver Arena.
Con este triunfo, la tenista kazaja consiguió su primer título del Abierto de Australia y el segundo Grand Slam de su carrera, luego del campeonato logrado en Wimbledon en 2022. Además, la victoria representó una revancha personal, ya que Rybakina había caído ante Sabalenka en la final del torneo australiano en 2023.
Desde el inicio, el partido mostró la paridad entre las dos mejores jugadoras del certamen. Rybakina logró un quiebre en el juego inicial del encuentro, ventaja que supo administrar para quedarse con el primer set por 6-4. En el segundo parcial, Sabalenka respondió con la misma fórmula: un solo rompimiento fue suficiente para igualar el marcador y llevar el duelo al set definitivo.
La tercera manga elevó el dramatismo. Sabalenka arrancó con fuerza y se adelantó 3-0, aprovechando errores de su rival y el apoyo del público. Sin embargo, Rybakina reaccionó con temple y solidez desde el fondo de la cancha, encadenando cinco juegos consecutivos que cambiaron por completo el rumbo del partido y la colocaron 5-3 arriba.
Durante el cambio de lado tras la racha adversa, Sabalenka mostró su frustración al cubrirse el rostro con una toalla, consciente de que el título se le escapaba. La bielorrusa logró mantener su servicio para seguir con vida, obligando a Rybakina a sacar para campeonato.
Con serenidad en el momento decisivo, Rybakina enfrentó la presión y selló la victoria con un ace en punto de campeonato, necesitando solo una oportunidad para levantar el trofeo.
Tras el encuentro, la campeona destacó su afinidad con el torneo australiano y elogió a su rival. “Siempre disfruto venir a Melbourne y jugar frente a este público. Es un torneo muy especial para mí”, expresó. También reconoció la trayectoria reciente de Sabalenka y manifestó su deseo de volver a encontrarse con ella en futuras finales.
Para Sabalenka, la derrota significó su segunda caída consecutiva en una final del Abierto de Australia, luego de haber perdido en 2025 ante Madison Keys. A pesar del resultado, la tenista aseguró que mantiene intactas sus ganas de regresar el próximo año en busca del título.