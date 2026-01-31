Elena Rybakina culmina una remontada memorable y se corona campeona del Abierto de Australia 2026

Elena Rybakina se consagró como la nueva reina de Melbourne al conquistar el Abierto de Australia 2026, tras imponerse a Aryna Sabalenka en una final intensa y cargada de emociones que se definió en tres sets, por 6-4, 4-6 y 6-4, en la Rod Laver Arena.

Con este triunfo, la tenista kazaja consiguió su primer título del Abierto de Australia y el segundo Grand Slam de su carrera, luego del campeonato logrado en Wimbledon en 2022. Además, la victoria representó una revancha personal, ya que Rybakina había caído ante Sabalenka en la final del torneo australiano en 2023.

TE PUEDE INTERESAR: Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

Desde el inicio, el partido mostró la paridad entre las dos mejores jugadoras del certamen. Rybakina logró un quiebre en el juego inicial del encuentro, ventaja que supo administrar para quedarse con el primer set por 6-4. En el segundo parcial, Sabalenka respondió con la misma fórmula: un solo rompimiento fue suficiente para igualar el marcador y llevar el duelo al set definitivo.