Elena Rybakina culmina una remontada memorable y se corona campeona del Abierto de Australia 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/ 31 enero 2026
    Elena Rybakina culmina una remontada memorable y se corona campeona del Abierto de Australia 2026
    Elena Rybakina levanta el trofeo del Abierto de Australia 2026 tras imponerse a Aryna Sabalenka en la final disputada en la Rod Laver Arena. FOTO: AP

La tenista kazaja celebró su primer título en Melbourne, el segundo Grand Slam de su carrera, luego del conseguido en Wimbledon 2022

Elena Rybakina se consagró como la nueva reina de Melbourne al conquistar el Abierto de Australia 2026, tras imponerse a Aryna Sabalenka en una final intensa y cargada de emociones que se definió en tres sets, por 6-4, 4-6 y 6-4, en la Rod Laver Arena.

Con este triunfo, la tenista kazaja consiguió su primer título del Abierto de Australia y el segundo Grand Slam de su carrera, luego del campeonato logrado en Wimbledon en 2022. Además, la victoria representó una revancha personal, ya que Rybakina había caído ante Sabalenka en la final del torneo australiano en 2023.

TE PUEDE INTERESAR: Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

Desde el inicio, el partido mostró la paridad entre las dos mejores jugadoras del certamen. Rybakina logró un quiebre en el juego inicial del encuentro, ventaja que supo administrar para quedarse con el primer set por 6-4. En el segundo parcial, Sabalenka respondió con la misma fórmula: un solo rompimiento fue suficiente para igualar el marcador y llevar el duelo al set definitivo.

La tercera manga elevó el dramatismo. Sabalenka arrancó con fuerza y se adelantó 3-0, aprovechando errores de su rival y el apoyo del público. Sin embargo, Rybakina reaccionó con temple y solidez desde el fondo de la cancha, encadenando cinco juegos consecutivos que cambiaron por completo el rumbo del partido y la colocaron 5-3 arriba.

Durante el cambio de lado tras la racha adversa, Sabalenka mostró su frustración al cubrirse el rostro con una toalla, consciente de que el título se le escapaba. La bielorrusa logró mantener su servicio para seguir con vida, obligando a Rybakina a sacar para campeonato.

Con serenidad en el momento decisivo, Rybakina enfrentó la presión y selló la victoria con un ace en punto de campeonato, necesitando solo una oportunidad para levantar el trofeo.

Tras el encuentro, la campeona destacó su afinidad con el torneo australiano y elogió a su rival. “Siempre disfruto venir a Melbourne y jugar frente a este público. Es un torneo muy especial para mí”, expresó. También reconoció la trayectoria reciente de Sabalenka y manifestó su deseo de volver a encontrarse con ella en futuras finales.

Para Sabalenka, la derrota significó su segunda caída consecutiva en una final del Abierto de Australia, luego de haber perdido en 2025 ante Madison Keys. A pesar del resultado, la tenista aseguró que mantiene intactas sus ganas de regresar el próximo año en busca del título.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abierto De Australia
Tenis
resultados

Localizaciones


MELBOURNE

Personajes


Aryna Sabalenka

Organizaciones


WTA

Armando Castilla

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57