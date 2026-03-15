¿Quién ganó Indian Wells 2026? Sinner y Sabalenka se coronan en California tras finales épicas

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Tenis
/ 15 marzo 2026
    ¿Quién ganó Indian Wells 2026? Sinner y Sabalenka se coronan en California tras finales épicas
    Jannik Sinner y Aryna Sabalenka levantaron los trofeos de Indian Wells 2026 en California, Estados Unidos, tras conquistar el BNP Paribas Open con triunfos sobre Daniil Medvedev y Elena Rybakina. FOTOS: AP

Sinner y Sabalenka conquistaron el BNP Paribas Open 2026, tras imponerse en dos finales de alto nivel ante Daniil Medvedev y Elena Rybakina, respectivamente

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka se proclamaron campeones de Indian Wells 2026, luego de imponerse este domingo en las Finales del BNP Paribas Open, uno de los torneos más importantes del calendario en pista dura y considerado por muchos como el “quinto Grand Slam”.

En Indian Wells, California, el italiano y la bielorrusa confirmaron su jerarquía en una jornada que reunió a dos campeones de peso en el circuito ATP y WTA.

En la rama varonil, Sinner derrotó a Daniil Medvedev en una final cerrada que se definió en dos tie-breaks, por 7-6(6) y 7-6(4), para conquistar por primera vez el título en Indian Wells.

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El italiano no cedió sets en todo el torneo y logró un hito de enorme dimensión, ya que se convirtió en apenas el tercer tenista en ganar los seis torneos Masters 1000 sobre cancha dura del calendario actual, uniéndose a Novak Djokovic y Roger Federer.

Además, la coronación en California representó el sexto título Masters 1000 de la carrera de Sinner y su primer trofeo de la temporada 2026, un resultado que también lo acerca en la pelea por los puestos de privilegio del ranking masculino.

Para llegar a la Final, el italiano superó con autoridad a Alexander Zverev en semifinales, mientras que Medvedev eliminó a Carlos Alcaraz y terminó con su racha invicta del año.

En el cuadro femenil, Aryna Sabalenka levantó por fin el trofeo de Indian Wells tras vencer a Elena Rybakina por 3-6, 6-3 y 7-6(6) en una final dramática.

La número uno del mundo tuvo que venir de atrás y resistir en el momento más tenso del partido para quedarse con una corona que se le había negado en el pasado.

La victoria tuvo un sabor especial para Sabalenka, ya que significó su primer campeonato en Indian Wells después de haber perdido previamente dos finales en este torneo, incluida una precisamente ante Rybakina.

El triunfo también representó su título número 23 como profesional y una nueva confirmación de su dominio dentro del circuito femenil.

De esta manera, Indian Wells 2026 cerró con dos campeones de peso internacional. Sinner consolidó su ascenso con una corona inédita en el desierto californiano, mientras que Sabalenka saldó una deuda pendiente en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

El BNP Paribas Open dejó claro que ambos llegan encendidos a la siguiente parte de la gira de primavera en Estados Unidos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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