¿Quién ganó Indian Wells 2026? Sinner y Sabalenka se coronan en California tras finales épicas

En la rama varonil, Sinner derrotó a Daniil Medvedev en una final cerrada que se definió en dos tie-breaks, por 7-6(6) y 7-6(4), para conquistar por primera vez el título en Indian Wells.

En Indian Wells, California, el italiano y la bielorrusa confirmaron su jerarquía en una jornada que reunió a dos campeones de peso en el circuito ATP y WTA.

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka se proclamaron campeones de Indian Wells 2026, luego de imponerse este domingo en las Finales del BNP Paribas Open, uno de los torneos más importantes del calendario en pista dura y considerado por muchos como el “quinto Grand Slam”.

El italiano no cedió sets en todo el torneo y logró un hito de enorme dimensión, ya que se convirtió en apenas el tercer tenista en ganar los seis torneos Masters 1000 sobre cancha dura del calendario actual, uniéndose a Novak Djokovic y Roger Federer.

Además, la coronación en California representó el sexto título Masters 1000 de la carrera de Sinner y su primer trofeo de la temporada 2026, un resultado que también lo acerca en la pelea por los puestos de privilegio del ranking masculino.

Para llegar a la Final, el italiano superó con autoridad a Alexander Zverev en semifinales, mientras que Medvedev eliminó a Carlos Alcaraz y terminó con su racha invicta del año.

En el cuadro femenil, Aryna Sabalenka levantó por fin el trofeo de Indian Wells tras vencer a Elena Rybakina por 3-6, 6-3 y 7-6(6) en una final dramática.

La número uno del mundo tuvo que venir de atrás y resistir en el momento más tenso del partido para quedarse con una corona que se le había negado en el pasado.

La victoria tuvo un sabor especial para Sabalenka, ya que significó su primer campeonato en Indian Wells después de haber perdido previamente dos finales en este torneo, incluida una precisamente ante Rybakina.

El triunfo también representó su título número 23 como profesional y una nueva confirmación de su dominio dentro del circuito femenil.