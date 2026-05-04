Renata Zarazúa cae en qualy del WTA 1000 de Roma ante Federica Urgesi

La mexicana Renata Zarazúa quedó fuera en la primera ronda de la fase clasificatoria del torneo WTA 1000 de Roma, tras caer en tres sets ante la italiana Federica Urgesi por parciales de 4-6, 6-2 y 3-6, en duelo disputado sobre la cancha dos del Foro Itálico. El encuentro comenzó con dominio de la jugadora local, quien logró imponer condiciones desde el fondo de la cancha. Zarazúa tuvo dificultades para sostener su servicio en el arranque, lo que permitió a Urgesi tomar ventaja en momentos clave. La italiana aprovechó la irregularidad de la mexicana, especialmente en los intercambios largos, para quedarse con el primer set por 6-4.

Para el segundo parcial, la capitalina ajustó su juego, principalmente desde la devolución. Elevó su efectividad en puntos ganados y logró romper el saque de su rival en dos ocasiones. Con mayor control en los rallies y reduciendo errores no forzados, Zarazúa encaminó el set a su favor y lo cerró por 6-2, igualando el marcador y trasladando la definición a un tercer episodio.

En el set definitivo, Urgesi tomó nuevamente la iniciativa al colocarse con ventaja de 3-0 tras concretar dos quiebres. Aunque Zarazúa reaccionó y logró recuperar ambos rompimientos para empatar, el momento decisivo llegó en el noveno juego. Ahí, la italiana capitalizó una nueva oportunidad de quiebre tras varios empates, y posteriormente aseguró el partido con su servicio para sellar el 6-3 final. Con este resultado, Zarazúa continúa sin acceder a cuadros principales de torneos WTA 1000 en lo que va de 2026. La mexicana ha quedado eliminada en las rondas clasificatorias de competencias como Doha, Dubái, Indian Wells y ahora Roma, acumulando ocho torneos consecutivos de esta categoría sin avanzar al main draw. El revés en Italia se produce días después de que Zarazúa conquistara el título en el ITF de Charlottesville, donde superó a la argentina Martina Capurro Taborda para sumar un nuevo trofeo en ese circuito. Sin embargo, ese rendimiento no se reflejó en la qualy sobre arcilla en Roma.

Tras su eliminación, la mexicana enfocará su preparación en el cierre de la gira europea sobre tierra batida. Su siguiente participación confirmada será en el cuadro principal de Roland Garros, donde buscará mejorar sus resultados en torneos de mayor categoría y recuperar presencia en fases principales del circuito.

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