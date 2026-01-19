Renata Zarazúa cae en primera ronda del Australian Open 2026 ante Marie Bouzkova

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/ 19 enero 2026
    Renata Zarazúa cae en primera ronda del Australian Open 2026 ante Marie Bouzkova
    Zarazúa continuará su participación en el torneo en la modalidad de dobles. FOTO: X

El partido se extendió por más de dos horas y dejó a la mexicana enfocada ahora en la competencia de dobles en Melbourne

Renata Zarazúa se despidió de la modalidad de singles del Australian Open 2026 tras caer en la primera ronda ante la checa Marie Bouzkova, en un partido disputado durante la madrugada del lunes, tiempo del centro de México. El encuentro, correspondiente al primer Grand Slam de la temporada, terminó con parciales de 6-2 y 7-5 a favor de la europea, luego de dos horas y 13 minutos de actividad en la cancha.

Ubicada en el puesto 80 del ranking de la WTA, la tenista mexicana enfrentó a una rival mejor posicionada en la clasificación, Bouzkova, actual número 44 del mundo. Desde el arranque, el duelo presentó intercambios largos y un ritmo marcado por el juego desde el fondo de la cancha, una constante en el estilo de ambas jugadoras.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones

En el primer set, Bouzkova logró imponer condiciones con rompimientos tempranos al servicio de Zarazúa. La checa encontró consistencia en sus devoluciones y supo aprovechar los errores no forzados para construir una ventaja que resultó definitiva. La mexicana intentó alargar los puntos y mantenerse cerca en el marcador, pero el parcial se resolvió con claridad para la jugadora de Praga por 6-2.

El segundo episodio mostró una versión más estable de Zarazúa. La mexicana ajustó su planteamiento, logró mayor profundidad en sus golpes y tomó ventaja inicial al colocarse 2-0. Sin embargo, Bouzkova reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre y volvió a equilibrar el set, que avanzó con juegos prolongados y cambios constantes en el control del partido.

Ambas jugadoras realizaron ajustes tácticos conforme avanzaba el segundo set. Zarazúa buscó variar direcciones y presionar en momentos clave, mientras que Bouzkova apostó por mantener la regularidad desde la línea de base, un factor que terminó inclinando el cierre del encuentro. Con el marcador empatado, la checa consiguió un rompimiento de servicio que le permitió cerrar el set 7-5 y asegurar su pase a la segunda ronda.

El partido también estuvo marcado por intervenciones médicas. Bouzkova recibió atención por molestias en la zona lumbar, mientras que Zarazúa fue atendida en el segundo set, cuando el marcador favorecía a su rival 4-3. La tenista mexicana disputó el encuentro con un vendaje en la rodilla izquierda.

Con este resultado, Bouzkova mantuvo su dominio en los enfrentamientos directos ante Zarazúa, con cuatro victorias en igual número de duelos. En la siguiente ronda, la checa se medirá a la ganadora del partido entre Yue Yuan e Iga Swiatek. Para Zarazúa, el Australian Open 2026 continuará en la modalidad de dobles, donde competirá junto a la croata Antonia Ruzic.

Temas


Abierto De Australia
Tenis
resultados

Localizaciones


MELBOURNE

Personajes


Renata Zarazúa

Organizaciones


WTA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Tiempo de canallas

Tiempo de canallas
true

Está hirviendo la olla para la Presidenta
Estados Unidos y Canadá son los destinos que concentran 9 de cada 10 exportaciones del sector.

Revisión del T-MEC, podría afectar las exportaciones automotrices de México a EU
¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz

¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
Durante años se ha repetido que todas las personas deben beber exactamente 2 litros de agua al día, pero la ciencia actual demuestra que esta recomendación no es universal.

¿Cuánta agua debo beber al día?... adiós al mito de los 2 litros
Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva

Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva
Kyren Williams fue una de las piezas clave en la ofensiva de los Rams de Los Ángeles, aportando con dos touchdowns terrestres y control del reloj en el triunfo 20-17 ante los Bears de Chicago en la Ronda Divisional de la NFL.

Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional