Renata Zarazúa cae en primera ronda del Australian Open 2026 ante Marie Bouzkova

Renata Zarazúa se despidió de la modalidad de singles del Australian Open 2026 tras caer en la primera ronda ante la checa Marie Bouzkova, en un partido disputado durante la madrugada del lunes, tiempo del centro de México. El encuentro, correspondiente al primer Grand Slam de la temporada, terminó con parciales de 6-2 y 7-5 a favor de la europea, luego de dos horas y 13 minutos de actividad en la cancha.

Ubicada en el puesto 80 del ranking de la WTA, la tenista mexicana enfrentó a una rival mejor posicionada en la clasificación, Bouzkova, actual número 44 del mundo. Desde el arranque, el duelo presentó intercambios largos y un ritmo marcado por el juego desde el fondo de la cancha, una constante en el estilo de ambas jugadoras.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones

En el primer set, Bouzkova logró imponer condiciones con rompimientos tempranos al servicio de Zarazúa. La checa encontró consistencia en sus devoluciones y supo aprovechar los errores no forzados para construir una ventaja que resultó definitiva. La mexicana intentó alargar los puntos y mantenerse cerca en el marcador, pero el parcial se resolvió con claridad para la jugadora de Praga por 6-2.

El segundo episodio mostró una versión más estable de Zarazúa. La mexicana ajustó su planteamiento, logró mayor profundidad en sus golpes y tomó ventaja inicial al colocarse 2-0. Sin embargo, Bouzkova reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre y volvió a equilibrar el set, que avanzó con juegos prolongados y cambios constantes en el control del partido.