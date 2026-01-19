Renata Zarazúa cae en primera ronda del Australian Open 2026 ante Marie Bouzkova
El partido se extendió por más de dos horas y dejó a la mexicana enfocada ahora en la competencia de dobles en Melbourne
Renata Zarazúa se despidió de la modalidad de singles del Australian Open 2026 tras caer en la primera ronda ante la checa Marie Bouzkova, en un partido disputado durante la madrugada del lunes, tiempo del centro de México. El encuentro, correspondiente al primer Grand Slam de la temporada, terminó con parciales de 6-2 y 7-5 a favor de la europea, luego de dos horas y 13 minutos de actividad en la cancha.
Ubicada en el puesto 80 del ranking de la WTA, la tenista mexicana enfrentó a una rival mejor posicionada en la clasificación, Bouzkova, actual número 44 del mundo. Desde el arranque, el duelo presentó intercambios largos y un ritmo marcado por el juego desde el fondo de la cancha, una constante en el estilo de ambas jugadoras.
En el primer set, Bouzkova logró imponer condiciones con rompimientos tempranos al servicio de Zarazúa. La checa encontró consistencia en sus devoluciones y supo aprovechar los errores no forzados para construir una ventaja que resultó definitiva. La mexicana intentó alargar los puntos y mantenerse cerca en el marcador, pero el parcial se resolvió con claridad para la jugadora de Praga por 6-2.
El segundo episodio mostró una versión más estable de Zarazúa. La mexicana ajustó su planteamiento, logró mayor profundidad en sus golpes y tomó ventaja inicial al colocarse 2-0. Sin embargo, Bouzkova reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre y volvió a equilibrar el set, que avanzó con juegos prolongados y cambios constantes en el control del partido.
Ambas jugadoras realizaron ajustes tácticos conforme avanzaba el segundo set. Zarazúa buscó variar direcciones y presionar en momentos clave, mientras que Bouzkova apostó por mantener la regularidad desde la línea de base, un factor que terminó inclinando el cierre del encuentro. Con el marcador empatado, la checa consiguió un rompimiento de servicio que le permitió cerrar el set 7-5 y asegurar su pase a la segunda ronda.
El partido también estuvo marcado por intervenciones médicas. Bouzkova recibió atención por molestias en la zona lumbar, mientras que Zarazúa fue atendida en el segundo set, cuando el marcador favorecía a su rival 4-3. La tenista mexicana disputó el encuentro con un vendaje en la rodilla izquierda.
Con este resultado, Bouzkova mantuvo su dominio en los enfrentamientos directos ante Zarazúa, con cuatro victorias en igual número de duelos. En la siguiente ronda, la checa se medirá a la ganadora del partido entre Yue Yuan e Iga Swiatek. Para Zarazúa, el Australian Open 2026 continuará en la modalidad de dobles, donde competirá junto a la croata Antonia Ruzic.