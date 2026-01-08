Renata Zarazúa queda fuera del WTA de Auckland; su balance en el arranque de temporada
La tenista mexicana avanzó a octavos de final en individuales y alcanzó los cuartos en dobles, donde quedó fuera por walkover junto a Jesika Maleckova
La participación de Renata Zarazúa en el WTA 250 de Auckland (ASB Classic) concluyó esta semana tras quedar eliminada tanto en singles como en dobles, en un torneo que le permitió sumar actividad competitiva en el arranque de la temporada.
En la modalidad de dobles, Zarazúa y la checa Jesika Maleckova no disputaron su encuentro de cuartos de final, lo que derivó en su eliminación por walkover. De esta manera, la pareja formada por Alexandra Eala e Iva Jovic avanzó directamente a las semifinales del torneo, instancia en la que se medirán ante las terceras sembradas, Xu Yifan y Yang Zhaoxuan, en duelo programado para el sábado.
Previo a ese compromiso, la dupla estadounidense-filipina había superado los octavos de final con una victoria en sets corridos ante Venus Williams y Elina Svitolina, una de las parejas más mediáticas del certamen. Además, Eala tuvo una jornada destacada en singles, al imponerse con claridad a la croata Petra Marcinko por 6-0 y 6-2 para avanzar también a los cuartos de final individuales, donde enfrentará a Magda Linette.
En cuanto al balance de Zarazúa en Auckland, la mexicana tuvo un recorrido dividido entre ambas modalidades. En singles, logró avanzar a la segunda ronda luego de ganar su partido de debut, pero fue eliminada en octavos de final tras caer en dos sets frente a la china Wang Xinyu, una de las jugadoras sembradas del torneo.
En dobles, Zarazúa y Maleckova superaron la primera ronda, incluyendo una victoria ante una pareja preclasificada, antes de quedar fuera en cuartos por la vía administrativa. Así, la tenista mexicana cerró su participación con un triunfo en singles, otro en dobles y presencia en rondas intermedias de ambos cuadros.
El paso por Auckland le permitió a Zarazúa acumular partidos y ritmo en cancha dura, como parte de su preparación para los compromisos inmediatos del calendario internacional al inicio del año.