Renata Zarazúa queda fuera del WTA de Auckland; su balance en el arranque de temporada

La participación de Renata Zarazúa en el WTA 250 de Auckland (ASB Classic) concluyó esta semana tras quedar eliminada tanto en singles como en dobles, en un torneo que le permitió sumar actividad competitiva en el arranque de la temporada.

En la modalidad de dobles, Zarazúa y la checa Jesika Maleckova no disputaron su encuentro de cuartos de final, lo que derivó en su eliminación por walkover. De esta manera, la pareja formada por Alexandra Eala e Iva Jovic avanzó directamente a las semifinales del torneo, instancia en la que se medirán ante las terceras sembradas, Xu Yifan y Yang Zhaoxuan, en duelo programado para el sábado.

Previo a ese compromiso, la dupla estadounidense-filipina había superado los octavos de final con una victoria en sets corridos ante Venus Williams y Elina Svitolina, una de las parejas más mediáticas del certamen. Además, Eala tuvo una jornada destacada en singles, al imponerse con claridad a la croata Petra Marcinko por 6-0 y 6-2 para avanzar también a los cuartos de final individuales, donde enfrentará a Magda Linette.