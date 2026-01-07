Renata Zarazúa queda eliminada en singles del torneo de Auckland

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la modalidad de singles del ASB Classic, torneo que se disputa en Auckland, luego de caer en dos sets ante la china Wang Xinyu en duelo correspondiente a la ronda de octavos de final.

El encuentro se disputó este 7 de enero y fue favorable para Wang Xinyu con parciales de 7-5 y 6-4, en un partido cerrado en el que la asiática supo manejar mejor los puntos clave de cada set.

Zarazúa, que llegó como la número 77 del ranking WTA, ofreció resistencia durante gran parte del compromiso, pero no logró capitalizar las oportunidades que tuvo para inclinar el marcador a su favor.

