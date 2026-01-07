Renata Zarazúa queda eliminada en singles del torneo de Auckland
La tenista mexicana cayó en dos sets ante la china Wang Xinyu en Octavos del ASB Classic, aunque mantiene actividad en dobles rumbo al Australian Open 2026
La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en la modalidad de singles del ASB Classic, torneo que se disputa en Auckland, luego de caer en dos sets ante la china Wang Xinyu en duelo correspondiente a la ronda de octavos de final.
El encuentro se disputó este 7 de enero y fue favorable para Wang Xinyu con parciales de 7-5 y 6-4, en un partido cerrado en el que la asiática supo manejar mejor los puntos clave de cada set.
Zarazúa, que llegó como la número 77 del ranking WTA, ofreció resistencia durante gran parte del compromiso, pero no logró capitalizar las oportunidades que tuvo para inclinar el marcador a su favor.
La derrota significó el fin del camino de la mexicana en el cuadro individual del torneo neozelandés, aunque su participación dejó sensaciones positivas tras haber superado en la primera ronda a la estadounidense Sloane Stephens, resultado que marcó uno de los triunfos más destacados de su arranque de temporada 2026.
A pesar de la eliminación en singles, Renata Zarazúa se mantiene con vida en la modalidad de dobles, donde continúa compitiendo junto a la checa Jesika Maleckova, en una semana que forma parte de su preparación rumbo al Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam del calendario.