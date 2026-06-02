Roland Garros 2026: Marta Kostyuk avanza a semifinales y enfrentará a Mirra Andreeva

Kostyuk se impuso por 6-3, 2-6 y 6-2 en un encuentro que enfrentó a las dos principales representantes del tenis ucraniano. La victoria no solo le permitió alcanzar una instancia inédita en un torneo grande, sino que también extendió su impresionante marca de 17 triunfos consecutivos sobre arcilla durante la temporada 2026.

La ucraniana Marta Kostyuk continúa firmando una de las mejores campañas de su carrera sobre arcilla. Este martes aseguró su lugar en las semifinales de Roland Garros tras derrotar a su compatriota Elina Svitolina en tres sets, resultado que la coloca a un paso de disputar su primera final de Grand Slam.

La próxima rival de la sembrada número 15 será la rusa Mirra Andreeva, quien avanzó con autoridad tras vencer a la rumana Sorana Cirstea por 6-0 y 6-3 bajo el techo cerrado de la cancha Philippe-Chatrier debido a la lluvia que cayó sobre París.

Un duelo con trasfondo extradeportivo

El choque entre Kostyuk y Andreeva tendrá una carga especial más allá del tenis. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, las jugadoras ucranianas han evitado los saludos protocolares en la red con tenistas rusas y bielorrusas.

Tras su victoria, Kostyuk dedicó el triunfo a la población de su país, luego de una nueva jornada de ataques registrados en territorio ucraniano.

“Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia”, expresó la jugadora, quien explicó que durante la noche estuvo pendiente de la seguridad de sus familiares en Kiev.

Por su parte, Svitolina reconoció la dificultad emocional de competir mientras continúan los ataques en Ucrania y manifestó su respaldo a su compatriota para el resto del torneo.

La estadística también favorece a Kostyuk, quien ha derrotado a Andreeva en las dos ocasiones previas que se han enfrentado, incluida la final del torneo de Madrid disputada hace apenas un mes.

Andreeva, de 19 años, aseguró que intenta mantenerse enfocada únicamente en el aspecto deportivo.

“Para mí no importa contra quién juegue. Intento concentrarme en el partido y en el plan de juego”, señaló la rusa, que disputará su segunda semifinal en Roland Garros.