Aryna Sabalenka elimina a Naomi Osaka y avanza a cuartos de final de Roland Garros 2026

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    Aryna Sabalenka elimina a Naomi Osaka y avanza a cuartos de final de Roland Garros 2026
    Aryna Sabalenka derrotó a Naomi Osaka en dos sets y avanzó a los cuartos de final de Roland Garros. FOTO: AP

La jornada también dejó sorpresas en el cuadro femenino y el avance de dos italianos a la ronda de los ocho mejores en la rama masculina

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, dio un paso más en su búsqueda del título de Roland Garros al derrotar este lunes a Naomi Osaka por 7-5 y 6-3 en los octavos de final del torneo parisino.

El encuentro generó expectativa desde antes del primer saque. Osaka apareció en la pista con un llamativo atuendo dorado que incluyó una chaqueta tipo bomber, un vestido con detalles brillantes y una cola decorada con tul. Sin embargo, una vez iniciado el partido, fue Sabalenka quien tomó el control de la historia.

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La bielorrusa, finalista en París la temporada pasada, mostró solidez desde el fondo de la cancha y encontró respuestas en los momentos más importantes del encuentro. Después de un primer set disputado, logró inclinar la balanza a su favor y posteriormente cerró el segundo parcial para asegurar su clasificación tras una hora y 27 minutos de juego.

El triunfo también mejoró su historial frente a Osaka, campeona de cuatro torneos de Grand Slam. Sabalenka ahora domina la serie particular por tres victorias contra una derrota.

Un partido con atención especial

El duelo tuvo un significado adicional al convertirse en el primer partido nocturno femenino programado en Roland Garros en tres años.

La decisión de los organizadores sobre la distribución de los horarios había generado cuestionamientos en ediciones recientes, debido a la escasa presencia de encuentros femeninos en la sesión estelar. La aparición de Sabalenka y Osaka en horario nocturno volvió a poner el tema en el centro de la conversación durante el torneo.

Para Osaka, la derrota puso fin a una de sus mejores actuaciones en la arcilla parisina. La japonesa alcanzó por primera vez la cuarta ronda de Roland Garros, un resultado que representa un avance importante en un torneo que históricamente había sido el más complicado dentro de los Grand Slams para ella.

Cuadro femenino lleno de sorpresas

Sabalenka enfrentará ahora a Diana Shnaider, quien eliminó a la estadounidense Madison Keys y avanzó a los cuartos de final.

La ronda también confirmó la eliminación de las últimas esperanzas locales. La francesa Diane Parry cayó ante la polaca Maja Chwalinska, una de las revelaciones del torneo. Chwalinska llegó al cuadro principal desde la fase de clasificación y nunca antes había superado la segunda ronda en un Grand Slam.

Por su parte, Anna Kalinskaya continuó su recorrido al vencer a Anastasia Potapova en un partido que se definió en el desempate del tercer set. La rusa alcanzó por primera vez los cuartos de final en Roland Garros y reconoció que no imaginaba llegar tan lejos apenas unas semanas atrás.

La competencia femenina ha quedado abierta luego de las eliminaciones de varias de las principales candidatas, entre ellas la campeona defensora Coco Gauff, la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina.

Italia mantiene presencia en la rama masculina

En el cuadro masculino, Italia sigue encontrando motivos para ilusionarse pese a la temprana eliminación de Jannik Sinner.

Flavio Cobolli avanzó a los cuartos de final tras superar al estadounidense Zachary Svajda en cuatro sets. El italiano disputará ahora una plaza en semifinales frente al canadiense Felix Auger-Aliassime, quien dejó fuera al chileno Alejandro Tabilo.

A ellos se sumó Matteo Berrettini, que regresó a los cuartos de final de Roland Garros después de varios años marcados por lesiones y problemas físicos. El italiano derrotó al argentino Juan Manuel Cerúndolo en sets corridos para mantenerse en carrera.

Con varios favoritos ya fuera del torneo, París entra en su semana decisiva con un panorama abierto tanto en la rama femenina como en la masculina.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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