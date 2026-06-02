WWE México 2026: precios de boletos y cartelera para RAW y SmackDown en la Arena CDMX

Después de más de una década sin transmitir sus programas semanales desde México, WWE volverá a la Ciudad de México en septiembre de 2026 con dos de sus producciones más importantes: SmackDown y RAW. La empresa anunció que ambos eventos se realizarán en la Arena CDMX, una noticia que ha despertado interés entre los aficionados a la lucha libre y al entretenimiento deportivo. La primera función será el viernes 11 de septiembre con la emisión de Friday Night SmackDown. Posteriormente, el lunes 14 de septiembre, se llevará a cabo Monday Night RAW, considerado uno de los programas más representativos de la compañía estadounidense.

El regreso de WWE con transmisiones televisadas desde territorio mexicano marca un momento relevante para la empresa, que durante años limitó sus visitas al país a eventos no televisados. Ahora, los seguidores tendrán la oportunidad de formar parte de programas que forman parte de la narrativa semanal de la compañía y que son vistos por millones de personas en distintas partes del mundo. La visita también llega en un contexto de cambios dentro de la industria de la lucha libre, luego de la integración de la empresa mexicana AAA al grupo corporativo que opera WWE, una situación que ha incrementado el interés sobre posibles colaboraciones y apariciones de talento mexicano en los eventos de septiembre. La venta de boletos comenzará con una preventa exclusiva para clientes de Banco Azteca los días 2 y 3 de junio a partir de las 10:00 horas. La venta general arrancará el 5 de junio mediante Superboletos, además de las taquillas de la Arena CDMX y otros puntos autorizados.

Boletos desde mil 255 hasta 34 mil 880 pesos Los costos para asistir a cualquiera de los dos programas abarcan distintos rangos. Las entradas más accesibles tendrán un precio de mil 255 pesos en la zona Balcón 3, mientras que los paquetes más exclusivos alcanzarán los 34 mil 880 pesos en la categoría VIP 1 Ultimate. Entre las localidades intermedias se encuentran Cancha Rojo (mil 632 pesos), Morado (mil 757), Balcón 2 (mil 883), Balcón 1 (dos mil 510), zonas SP Platino y SP Oro (tres mil 138), Butaca 1 y Barrera 2 (cuatro mil 990), Platea 2 y Barrera 1 (seis mil 210), Platea 1 (siete mil 430), Platea VIP 2 (ocho mil 40), Platea VIP 1 (ocho mil 650), Retráctil 3 (ocho mil 650), Retráctil 2 (nueve mil 260), Retráctil 1 (nueve mil 870), Retráctil VIP 2 (11 mil 90), Retráctil VIP 1 (12 mil 310), Cancha VIP (13 mil 530), Ring Side (15 mil 360), VIP 5 Superfan (17 mil 190), VIP 4 Rampsider y Primera Fila (18 mil 410), VIP 3 Ringsider (21 mil 460) y VIP 2 360 Superstar (27 mil 560). Cartelera con figuras estelares La empresa también adelantó parte del talento que estará presente en la gira mexicana. Para SmackDown, los asistentes podrán ver a figuras como Randy Orton, Cody Rhodes, Rhea Ripley, Drew McIntyre, Jade Cargill y Tiffany Stratton. La presencia de Orton destaca debido a que significará su regreso a la capital mexicana después de dos años. El veterano luchador, ganador de múltiples campeonatos mundiales, continúa siendo uno de los nombres más reconocidos dentro de WWE. Por su parte, la edición de RAW contará con la participación de CM Punk, Seth Rollins, Liv Morgan, Oba Femi y la chilena Stephanie Vaquer, quien regresará a México tras incorporarse a WWE en 2024 y consolidarse como una de las representantes latinoamericanas dentro de la compañía. Expectativa por el talento mexicano Aunque aún no se han confirmado combates ni segmentos específicos, existe expectativa por la posible aparición de Penta Zero Miedo y Rey Mysterio, dos de los luchadores más vinculados a la tradición de la lucha libre mexicana dentro de WWE. Ambos son considerados referentes para una afición que históricamente ha seguido la mezcla entre el estilo estadounidense y la escuela mexicana de los encordados. Su presencia en alguno de los programas podría convertirse en uno de los momentos más esperados de la visita. Con dos transmisiones televisadas, figuras internacionales y la posibilidad de ver a representantes de la lucha libre mexicana en un escenario global, WWE prepara un regreso que pondrá nuevamente a la Ciudad de México en el centro de atención de la industria durante septiembre de 2026.

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