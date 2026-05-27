Roland Garros: Djokovic sufre bajo el calor, pero avanza; Swiatek sigue firme

El intenso calor volvió a marcar la jornada de Roland Garros y uno de los partidos más largos del día tuvo como protagonista a Novak Djokovic, quien necesitó casi cuatro horas para superar al francés Valentin Royer y avanzar a la tercera ronda del torneo parisino.

El serbio de 39 años se impuso por 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 en un duelo disputado bajo temperaturas superiores a los 32 grados Celsius. Durante varios cambios de lado, Djokovic utilizó bolsas de hielo alrededor del cuello y la cabeza para soportar las condiciones climáticas.

El encuentro se complicó más de lo esperado para el campeón de 24 títulos de Grand Slam, quien dejó escapar la oportunidad de cerrar el partido en el tercer set y terminó definiéndolo tras 3 horas y 44 minutos de juego. Al finalizar, incluso mostró señales de agotamiento al perder el equilibrio sobre la arcilla antes de realizar su tradicional festejo simulando tocar un violín con la raqueta.

Djokovic llegó a París con dudas tras una preparación limitada en canchas de arcilla y una derrota en Roma frente al croata Dino Prizmic. Sin embargo, el serbio ya acumula dos victorias exigentes frente a jugadores franceses, luego de haber remontado en primera ronda ante Giovanni Mpetshi Perricard.

Además, el ex número uno del mundo mantuvo su dominio frente a rivales locales en Roland Garros, donde presume marca de 14-0 contra franceses y alcanzó por vigésimo primera ocasión consecutiva la tercera ronda. El siguiente reto podría ser el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, quien remontó dos sets para derrotar a Prizmic por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2.

La jornada también dejó un partido dramático entre Jakub Mensik y Mariano Navone. El checo ganó en desempate del quinto set tras 4 horas y 41 minutos, aunque terminó con fuertes calambres y cayó sobre la arcilla al concluir el encuentro.

En la rama femenil, la estadounidense Hailey Baptiste debió retirarse lesionada durante su duelo ante la china Wang Xiyu después de una caída sobre su pierna izquierda.

El calor también provocó críticas y sugerencias por parte de Djokovic, quien consideró que Roland Garros debería mover más partidos a horarios nocturnos cuando las temperaturas sean extremas.

En la sesión nocturna, el alemán Alexander Zverev avanzó sin complicaciones tras vencer por 6-4, 6-2 y 6-2 al checo Tomas Machac.

Otra de las sorpresas del día fue la eliminación de Elena Rybakina. La campeona del Abierto de Australia cayó ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva por 3-6, 6-1 y 7-6 (4).

Las ucranianas tuvieron una jornada positiva, ya que también avanzaron Elina Svitolina y Marta Kostyuk. Svitolina derrotó a la española Kaitlin Quevedo por 6-0 y 6-4, mientras que Kostyuk superó a Katie Volynets por 6-7 (4), 6-3 y 6-3.