Roland Garros 2026: Sinner y Sabalenka avanzan; Medvedev queda eliminado

El intenso calor que cubre París comenzó a influir desde las primeras jornadas de Roland Garros 2026, donde las altas temperaturas y las canchas más rápidas alteraron el ritmo habitual del torneo. En medio de ese escenario, figuras como Aryna Sabalenka, Coco Gauff y Jannik Sinner avanzaron con autoridad en una jornada llena de contrastes. La número uno del mundo, Sabalenka, debutó con triunfo de 6-4 y 6-2 sobre la española Jessica Bouzas Maneiro en la pista Philippe-Chatrier. Más allá del resultado, la bielorrusa llamó la atención por competir usando dos gruesos collares de diamantes bajo temperaturas cercanas a los 35 grados Celsius.

Sabalenka explicó que sentirse cómoda con su imagen forma parte de su preparación mental antes de cada partido. La finalista del torneo en 2025 comentó incluso que había considerado utilizar tres collares, aunque finalmente decidió reducirlos para no exagerar. También bromeó sobre la seguridad de sus joyas al asegurar que su prometido y su fisioterapeuta —practicante de jiu-jitsu— la mantienen protegida fuera de la cancha.

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Mientras tanto, la campeona defensora Gauff inició su participación con una sólida victoria de 6-4 y 6-0 sobre su compatriota Taylor Townsend. La estadounidense, acostumbrada al clima cálido de Florida, tomó medidas poco habituales para soportar las condiciones extremas y colocó sus raquetas de repuesto dentro de una hielera durante el encuentro. Otra de las figuras destacadas del día fue Naomi Osaka, quien derrotó 6-3 y 7-6 (3) a Laura Siegemund en la Suzanne-Lenglen. Osaka apareció con un vestido dorado con lentejuelas que también atrajo las miradas en el complejo parisino. La jornada dejó además una amarga despedida para la francesa Lois Boisson. Después de sorprender el año pasado al llegar hasta semifinales siendo la número 361 del ranking, cayó en sets corridos ante Anna Kalinskaya por 6-2 y 6-2.

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En la rama varonil, uno de los resultados más inesperados fue la eliminación temprana de Daniil Medvedev. El ruso perdió en cinco sets frente al australiano Adam Walton, quien ocupa el puesto 97 del ranking y entró al cuadro principal mediante invitación. Walton se impuso por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4, dejando fuera a Medvedev en primera ronda por segunda edición consecutiva. El ruso evitó profundizar sobre las razones de sus constantes dificultades en Roland Garros, aunque reconoció que nunca logra desplegar su mejor tenis en la arcilla parisina. Por la noche, Sinner ofreció una presentación contundente al superar 6-1, 6-3 y 6-4 al francés Clement Tabur. El italiano amplió a 30 su racha de victorias consecutivas y mantiene firme el objetivo de conquistar el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés. El número uno del mundo recordó además la final de cinco sets perdida el año pasado frente a Carlos Alcaraz y aseguró sentirse feliz de regresar a París. Fuera de las canchas, contó que comenzó a construir una Torre Eiffel de Lego junto a su hermano durante su descanso en Italia tras conquistar el Masters de Roma.

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Aunque dominó el encuentro casi por completo, Sinner sufrió un pequeño inconveniente al desperdiciar tres puntos de partido y posteriormente recibir atención médica por una aparente ampolla en el pie derecho. Aun así, cerró el duelo sin mayores complicaciones. La actividad también dejó el avance de Stefanos Tsitsipas, quien ganaba cómodamente cuando el francés Alexandre Muller se retiró lesionado del gemelo derecho. Además, Jan-Lennard Struff eliminó al noveno sembrado Alexander Bublik. Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por el francés de 17 años Moïse Kouamé, quien derrotó al experimentado Marin Cilic por 7-6, 6-2 y 6-1. Con ello, se convirtió en el primer jugador nacido en 2008 o después en ganar un partido de Grand Slam. El arranque de Roland Garros confirma así un torneo condicionado por el clima extremo, con favoritos avanzando, algunas sorpresas importantes y nuevas figuras comenzando a abrirse paso en la escena internacional.

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