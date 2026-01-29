Sabalenka vs Rybakina: cuándo, a qué hora y en dónde ver la Final del Australian Open 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/ 29 enero 2026
    Sabalenka vs Rybakina: cuándo, a qué hora y en dónde ver la Final del Australian Open 2026
    Aryna Sabalenka y Elena Rybakina protagonizan la Final femenina del Australian Open 2026 en Melbourne, tras un recorrido dominante y sin perder sets en el primer Grand Slam del año. FOTOS: AP

La número 1 del mundo, Sabalenka, y la kazaja Rybakina llegan invictas y sin ceder sets a la lucha por el primer Grand Slam del torneo, reedición de un duelo que ya marcó historia en Melbourne

La Final femenina del Australian Open 2026 enfrenta a Aryna Sabalenka y Elena Rybakina este sábado en Melbourne Park, en un duelo que es repetición de la Final de 2023 entre ambas tenistas, cuando Sabalenka se impuso y se coronó campeona.

Ambas jugadoras llegan a esta definición del primer Grand Slam de la temporada sin haber cedido un solo set durante todo el torneo, un hito que no se veía en una final de Grand Slam desde Wimbledon 2008 con Serena y Venus Williams.

Cómo llegó Aryna Sabalenka

La número uno del mundo y gran favorita del certamen ha mostrado un nivel dominante desde el inicio de la temporada. Antes de Melbourne, Sabalenka defendió el título en el Brisbane International sin perder sets, sumando confianza en su juego sobre pista dura.

TE PUEDE INTERESAR: Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México

En el Australian Open 2026 su camino a la Final incluyó victorias en primera ronda, segunda, Octavos y Cuartos de Final, donde derrotó a Iva Jovic con autoridad, y en Semifinales se impuso con un marcador de 6-2, 6-3 frente a Elina Svitolina, ganando de forma convincente y asegurando su cuarta Final consecutiva en Melbourne.

Esta racha histórica en el torneo la coloca sólo detrás de leyendas como Evonne Goolagong y Martina Hingis en la era profesional.

La ruta de Elena Rybakina

La kazaja Elena Rybakina, quinta sembrada, llega a la Final tras superar a rivales de gran jerarquía y exhibir un tenis agresivo, especialmente con su servicio y tiros planos.

En Cuartos de Final derrotó a la exnúmero dos Iga Swiatek en sets seguidos, lo que marcó un aviso de su capacidad de pelear por el título.

En Semifinales, Rybakina vivió momentos intensos con Jessica Pegula, a quien venció 6-3, 7-6(7) en un partido ajustado que requirió un tie-break dramático.

Ese triunfo le permitió volver a una final de Grand Slam por primera vez desde 2023 y la coloca ante Sabalenka en una reedición de aquella final.

Sabalenka busca su tercer título del Australian Open (2023 y 2024) y su quinto Grand Slam individual en su carrera, consolidándose como la jugadora más consistente sobre pista rápida en la última parte del circuito.

Rybakina, campeona de Wimbledon 2022, apunta a su segundo major tras haber ganado confianza y ritmo en este tramo crucial del torneo.

La Final está programada para el 31 de enero en Melbourne Park, a las 2:30 de la mañana, y se transmitirá por ESPN y Disney+.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abierto De Australia
Tenis
previa

Localizaciones


MELBOURNE

Personajes


Aryna Sabalenka

Organizaciones


ATP
WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
De descarriados a descarrilados

De descarriados a descarrilados
true

La mañanera presidencial: una fórmula que se agotó
Asesinan y queman a maestra en Veracruz. Su hija de 15 años y su novio de 16 son señalados como presuntos responsables del crimen.

Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta por el fraude ‘toque fantasma’.

Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte
En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola como la Super Nintendo o el Sega CD era una inversión seria.

Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
El Real Madrid disputará la fase de Playoffs de la Champions League en busca de asegurar su lugar en los Octavos de Final del torneo europeo.

Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México