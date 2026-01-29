Sabalenka vs Rybakina: cuándo, a qué hora y en dónde ver la Final del Australian Open 2026

La Final femenina del Australian Open 2026 enfrenta a Aryna Sabalenka y Elena Rybakina este sábado en Melbourne Park, en un duelo que es repetición de la Final de 2023 entre ambas tenistas, cuando Sabalenka se impuso y se coronó campeona.

Ambas jugadoras llegan a esta definición del primer Grand Slam de la temporada sin haber cedido un solo set durante todo el torneo, un hito que no se veía en una final de Grand Slam desde Wimbledon 2008 con Serena y Venus Williams.

Cómo llegó Aryna Sabalenka

La número uno del mundo y gran favorita del certamen ha mostrado un nivel dominante desde el inicio de la temporada. Antes de Melbourne, Sabalenka defendió el título en el Brisbane International sin perder sets, sumando confianza en su juego sobre pista dura.

En el Australian Open 2026 su camino a la Final incluyó victorias en primera ronda, segunda, Octavos y Cuartos de Final, donde derrotó a Iva Jovic con autoridad, y en Semifinales se impuso con un marcador de 6-2, 6-3 frente a Elina Svitolina, ganando de forma convincente y asegurando su cuarta Final consecutiva en Melbourne.