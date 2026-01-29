Sabalenka vs Rybakina: cuándo, a qué hora y en dónde ver la Final del Australian Open 2026
La número 1 del mundo, Sabalenka, y la kazaja Rybakina llegan invictas y sin ceder sets a la lucha por el primer Grand Slam del torneo, reedición de un duelo que ya marcó historia en Melbourne
La Final femenina del Australian Open 2026 enfrenta a Aryna Sabalenka y Elena Rybakina este sábado en Melbourne Park, en un duelo que es repetición de la Final de 2023 entre ambas tenistas, cuando Sabalenka se impuso y se coronó campeona.
Ambas jugadoras llegan a esta definición del primer Grand Slam de la temporada sin haber cedido un solo set durante todo el torneo, un hito que no se veía en una final de Grand Slam desde Wimbledon 2008 con Serena y Venus Williams.
Cómo llegó Aryna Sabalenka
La número uno del mundo y gran favorita del certamen ha mostrado un nivel dominante desde el inicio de la temporada. Antes de Melbourne, Sabalenka defendió el título en el Brisbane International sin perder sets, sumando confianza en su juego sobre pista dura.
En el Australian Open 2026 su camino a la Final incluyó victorias en primera ronda, segunda, Octavos y Cuartos de Final, donde derrotó a Iva Jovic con autoridad, y en Semifinales se impuso con un marcador de 6-2, 6-3 frente a Elina Svitolina, ganando de forma convincente y asegurando su cuarta Final consecutiva en Melbourne.
Esta racha histórica en el torneo la coloca sólo detrás de leyendas como Evonne Goolagong y Martina Hingis en la era profesional.
La ruta de Elena Rybakina
La kazaja Elena Rybakina, quinta sembrada, llega a la Final tras superar a rivales de gran jerarquía y exhibir un tenis agresivo, especialmente con su servicio y tiros planos.
En Cuartos de Final derrotó a la exnúmero dos Iga Swiatek en sets seguidos, lo que marcó un aviso de su capacidad de pelear por el título.
En Semifinales, Rybakina vivió momentos intensos con Jessica Pegula, a quien venció 6-3, 7-6(7) en un partido ajustado que requirió un tie-break dramático.
Ese triunfo le permitió volver a una final de Grand Slam por primera vez desde 2023 y la coloca ante Sabalenka en una reedición de aquella final.
Sabalenka busca su tercer título del Australian Open (2023 y 2024) y su quinto Grand Slam individual en su carrera, consolidándose como la jugadora más consistente sobre pista rápida en la última parte del circuito.
Rybakina, campeona de Wimbledon 2022, apunta a su segundo major tras haber ganado confianza y ritmo en este tramo crucial del torneo.
La Final está programada para el 31 de enero en Melbourne Park, a las 2:30 de la mañana, y se transmitirá por ESPN y Disney+.