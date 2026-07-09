Sorpresas en Wimbledon 2026: Noskova y Muchova van por el título; horario y dónde ver el partido

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    Sorpresas en Wimbledon 2026: Noskova y Muchova van por el título; horario y dónde ver el partido
    Linda Noskova y Karolina Muchova protagonizarán una final histórica para el tenis de la República Checa en Wimbledon 2026 al disputar el partido por el campeonato de Grand Slam. FOTOS: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Hazaña histórica en la Catedral del Tenis: tras la caída de las máximas favoritas, las checas se medirán en una inédita final femenil en All England

Wimbledon 2026 tendrá una final inédita y con sello checo. Linda Noskova y Karolina Muchova definirán este sábado a la nueva campeona del All England Club, en una batalla que promete drama, talento y una historia segura: cualquiera que levante el Venus Rosewater Dish ganará su primer título de Grand Slam.

La final femenil está programada para el sábado 11 de julio, no antes de las 9 de la mañana, en la Cancha Central de Londres. En México podrá seguirse por ESPN y en streaming por Disney+.

Muchova llega después de sobrevivir a una de las semifinales más emocionantes del torneo. La número 9 del mundo derrotó a Coco Gauff por 6-2, 1-6 y 7-6, en un super tie-break que tuvo pelota de partido para la estadounidense y que terminó elevando a la checa a su primera final de Wimbledon.

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La jugadora de 29 años ya sabe lo que es disputar una final grande, pues cayó en Roland Garros 2023 ante Iga Swiatek. “Fue una gran lucha, una montaña rusa”, reconoció Muchova tras avanzar, conmovida por el ambiente de la Central.

Su tenis variado, su defensa y su momento en césped la ponen como rival de peligro: llegó a Londres con el título de Bad Homburg y una de las mejores rachas sobre hierba.

Del otro lado estará Noskova, de 21 años, quien jugará su primera final de Grand Slam tras vencer a Marta Kostyuk por doble 6-4.

La checa ha sido una de las revelaciones del torneo: superó a Madison Keys, Elise Mertens y Kostyuk en fila, mostró temple y confirmó que su potencia desde el fondo puede competir contra cualquiera.

“Cuando juego a mi mejor nivel, sé que puedo competir contra las mejores del mundo”, dijo Noskova, quien también elogió a su rival al definirla como “una gran luchadora”. El antecedente favorece a Muchova, que ganó el único duelo previo entre ambas, en el US Open 2025.

La final marca un capítulo histórico para República Checa: será la primera definición de Grand Slam entre dos checas y asegura que Wimbledon vuelva a tener campeona de ese país, después de los títulos recientes de Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova.

En Londres, Noskova y Muchova no sólo jugarán por una corona: jugarán por entrar a la historia.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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