Wimbledon 2026: Arthur Fery elimina a Flavio Cobolli y enfrentará a Zverev

La jornada de cuartos de final en Wimbledon dejó como principal protagonista al británico Arthur Fery, quien continúa escribiendo una de las historias más llamativas del torneo al avanzar a las semifinales tras derrotar al italiano Flavio Cobolli en tres sets. Además, Alexander Zverev confirmó su buen momento para citarse con el jugador local, mientras que en la rama femenil Marta Kostyuk y Linda Noskova aseguraron su lugar entre las cuatro mejores. Fery, de 23 años y ubicado en el puesto 114 del ranking mundial, se impuso por 6-4, 7-6 (4) y 6-0 a Cobolli en la Pista Central del All England Club. El británico, que ingresó al cuadro principal gracias a una invitación, aprovechó el respaldo del público para firmar otra victoria destacada en el torneo.

El encuentro fue competitivo durante los dos primeros sets, pero el desenlace mostró una clara superioridad de Fery, quien cerró el partido sin conceder juegos en la tercera manga. El italiano, noveno sembrado, acumuló 41 errores no forzados y reconoció después del encuentro que no logró desplegar su mejor nivel. La victoria tuvo un significado especial para el británico, que creció a pocos minutos del complejo de Wimbledon y ahora se encuentra a dos triunfos de conquistar el torneo. Entre los asistentes al partido estuvieron la reina Camila y diversas figuras del tenis, además de miles de aficionados que celebraron cada punto del jugador local.

Con este resultado, Fery se convirtió en apenas el segundo jugador invitado por la organización en alcanzar las semifinales individuales masculinas de Wimbledon, una marca que anteriormente había conseguido Goran Ivanisevic en 2001, año en que terminó levantando el trofeo. En la otra llave masculina, Alexander Zverev avanzó sin sobresaltos tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4 y 6-2. El alemán necesitó menos de dos horas para asegurar su clasificación y disputar por primera vez unas semifinales en el césped londinense. Zverev elogió el nivel mostrado por Fery durante el torneo y anticipó un ambiente favorable para el británico cuando ambos se enfrenten este viernes por un lugar en la final. El ganador se medirá posteriormente al vencedor de la serie entre Novak Djokovic y Jannik Sinner. La actividad femenil también definió a dos semifinalistas. La ucraniana Marta Kostyuk venció a la italiana Jasmine Paolini por 6-3 y 6-2 para alcanzar por primera vez las semifinales de Wimbledon. Su rival será la checa Linda Noskova, quien superó a Elise Mertens por 6-3 y 7-5. Noskova disputará la primera semifinal de Grand Slam de su carrera y buscará seguir extendiendo una destacada temporada sobre césped. La otra semifinal enfrentará a la estadounidense Coco Gauff y a la checa Karolina Muchova, completando así el cuadro de las cuatro mejores jugadoras del torneo.

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