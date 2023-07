Terminó la jornada deportiva de fin de semana: ¿Ya conoces los resultados?

La Selección Mexicana Femenil ganó su segundo duelo de la justa deportiva, venciendo al conjunto de las anfitrionas en un apretado juego que les costó más que el primero (vs Puerto Rico 4-0), que resultó en un marcador 3-2.

El combinado azteca de la Sub-23 , al igual que la escuadra femenil, enfrentó a los anfitriones en un reñido duelo. Sin embargo, a diferencia de ellas, no pudieron quedarse con la victoria y terminaron con un empate 1-1.

APERTURA 2023- LIGA MX

Arrancó el Torneo Apertura 2023 de la Liga Mexicana de Fútbol este viernes, con tres emocionantes duelos: Mazatlán FC vs Pachuca (1-1), América vs Juárez (1-2) y Pumas vs Xolos (2-3).

El sábado, la afición disfrutó de los duelos de Atlético de San Luis vs Rayados (1-1), Tigres vs Puebla (1-1) y Atlas vs Cruz Azul (2-0).

Finalmente, el domingo Toluca y Necaxa (0-0) vieron acción al igual que Santos y Querétaro (0-2).

SELECCIÓN MEXICANA: COPA ORO 2023

Los dirigidos por Jimmy Lozano se enfrentaron a Qatar la noche de este domingo, en lo que fue el cierre de la Fase de Grupos y, aunque es líder, su actuación sobre la cancha, dejó mucho que desear, donde, el haber sido derrotados con 1-0 terminó siendo lo menos importante del duelo.

Durante los 100 minutos de partido, hubo seis cambios en la alineación titular, desconcierto, desorden, errores defensivos, incapacidad para definir, así como indecisiones en el ataque y precipitaciones.

Por ello, su desempeño ha sido calificado como “un rídiculo”.

El Tri viajará a Dallas para enfrentarse con su adversario directo de la fase de Cuartos de Final, que se definirá la tarde de mañana.