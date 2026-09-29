Tras la emotiva ovación, ¿cuál será el destino de Randy Arozarena?

El cierre de la temporada 2026 tuvo un significado especial para Randy Arozarena. En el último juego de los Seattle Mariners, frente a los Los Angeles Angels, el jardinero fue retirado en la séptima entrada y recibió una ovación de pie por parte de los aficionados en el T-Mobile Park.

Arozarena respondió al gesto quitándose la gorra y saludando a las tribunas. Después señaló el logotipo de los Mariners y volvió a levantar la mano para despedirse de los aficionados. Julio Rodríguez lo recibió con un abrazo antes de que abandonara el terreno, en una escena que rápidamente fue interpretada como una posible despedida.

La propia MLB difundió el momento y señaló que podía tratarse de la última aparición de Arozarena con el uniforme de Seattle.

UNA DESPEDIDA CON MUCHO SIGNIFICADO

La emotiva escena llegó justo cuando termina el contrato que Arozarena firmó con Seattle para 2026. El acuerdo fue por 15.65 millones de dólares y un año, y desde que se concretó quedó establecido que sería su última temporada antes de convertirse en agente libre.

El mexicano llegó a esta situación después de completar una de sus campañas más productivas con los Mariners. En 154 partidos, bateó para .281, conectó 26 jonrones, produjo 79 carreras, robó 26 bases y anotó 113 carreras, además de registrar un OPS de .865.

Su temporada también tuvo el reconocimiento de la Liga. Arozarena fue elegido All-Star por tercera ocasión en su carrera, después de haber sido seleccionado previamente en 2023 y 2025.

Uno de los datos que mejor explica la dimensión de su campaña es su regularidad. En agosto, Arozarena consiguió su sexta temporada consecutiva con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas.

Con ese registro ingresó a un grupo histórico de las Grandes Ligas junto con nombres como Barry Bonds, Bobby Bonds, Bobby Abreu y Willie Mays, quienes también consiguieron rachas de seis o más temporadas consecutivas dentro del club 20-20.

El logro tiene todavía mayor relevancia porque Arozarena lo consiguió combinando poder y velocidad durante seis campañas consecutivas, una característica que se ha convertido en una de las principales cartas de presentación del pelotero.

Arozarena llegó a los Mariners en julio de 2024, procedente de los Tampa Bay Rays, y rápidamente se convirtió en una de las figuras reconocibles de la organización.

Su primera temporada completa en Seattle, en 2025, terminó con 27 cuadrangulares y 31 robos, además de su segunda convocatoria al Juego de Estrellas. En 2026 volvió a ser seleccionado para el All-Star Game y terminó consolidando su producción con los números que consiguió durante la campaña.

La relación con la afición también se fortaleció a través de su particular personalidad y de sus celebraciones, pero sobre todo mediante una producción que lo convirtió en uno de los elementos ofensivos más constantes del equipo.

El cierre, sin embargo, llegó sin clasificación a la postemporada. Seattle terminó con marca de 76-86 y en el tercer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, después de cerrar la campaña con una victoria de 7-3 sobre los Angels.

AHORA VIENE LA AGENCIA LIBRE

Con el final de la campaña también comienza una nueva etapa para Arozarena. Por primera vez en su carrera tendrá la posibilidad de negociar como agente libre, luego de concluir el contrato de un año que firmó con Seattle.

Su edad, producción y capacidad para combinar jonrones y robos serán algunos de los elementos que estarán sobre la mesa cuando los equipos comiencen a evaluar el mercado.

En Seattle, además, no será el único jugador importante que puede cambiar de uniforme. J.P. Crawford también quedó vinculado a la agencia libre, por lo que la organización tendrá que tomar decisiones importantes sobre varios integrantes de su roster.

Por ahora, cualquier versión sobre el próximo destino de Arozarena debe tomarse como especulación. No existe un acuerdo anunciado con otro equipo, y el mercado de agentes libres apenas comienza a tomar forma.

Lo que sí quedó definido fue su última imagen de 2026 en Seattle: Arozarena levantando la gorra ante un T-Mobile Park de pie y agradeciendo el cariño de los aficionados.

Después de dos temporadas completas con los Mariners, seis campañas consecutivas de 20-20 y una temporada 2026 con 26 cuadrangulares, 26 robos y un OPS de .865, el futuro de Arozarena queda ahora en manos del mercado. La ovación del domingo pudo ser un simple reconocimiento a su temporada o, efectivamente, el último adiós de Randy Arozarena como jugador de los Seattle Mariners.