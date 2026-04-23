Trump pide a la FIFA cambiar a Irán por Italia... ‘El fútbol no pertenece a políticos’, responde Teherán

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Deportes
/ 23 abril 2026
    Trump pide a la FIFA cambiar a Irán por Italia... ‘El fútbol no pertenece a políticos’, responde Teherán
    La petición del entorno de Donald Trump a la FIFA para reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026 desata una reacción diplomática inmediata y revive el debate sobre la politización del fútbol. VANGUARDIA/AP
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

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La propuesta de sustituir a Irán por Italia en el Mundial 2026 genera tensión diplomática y rechazo internacional por politizar el fútbol

La antesala del Mundial 2026 se ha visto sacudida por una controversia que trasciende lo deportivo. La propuesta impulsada desde el entorno de Donald Trump para excluir a Irán del torneo y dar su lugar a Italia encendió una reacción inmediata desde Teherán.

La embajada iraní en Italia respondió con un mensaje directo: “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”. La declaración no solo rechaza la idea, también subraya una postura firme frente a cualquier intento de intervenir en la competencia desde intereses externos.

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El señalamiento llega en un contexto internacional complejo, donde el deporte suele convertirse en escenario de tensiones geopolíticas. Sin embargo, el caso ha generado especial atención por el momento y la naturaleza de la propuesta.

LA PROPUESTA Y SUS IMPLICACIONES

De acuerdo con reportes, la iniciativa fue promovida por Paolo Zampolli, enviado vinculado a la Casa Blanca, quien habría planteado ante Gianni Infantino la posibilidad de sustituir a la selección iraní por la italiana.

• Sustituir a Irán por Italia en el Mundial• Reconfigurar tensiones diplomáticas con Europa• Reabrir el debate sobre política y deporte

El trasfondo no es únicamente deportivo. La propuesta también buscaría recomponer relaciones entre Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tras recientes desacuerdos en el plano político.

Irán, por su parte, aseguró su clasificación al torneo tras liderar su grupo en Asia. Italia, en contraste, quedó fuera luego de perder ante Bosnia y Herzegovina, acumulando así su tercera ausencia consecutiva en la máxima cita del fútbol.

RESPUESTA DE IRÁN: “BANCARROTA MORAL”

La reacción iraní no se limitó a rechazar la propuesta. La embajada calificó la iniciativa como una muestra de “bancarrota moral” y cuestionó el trasfondo político de la petición.

“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza sobre el terreno de juego”, reiteró la representación diplomática en un mensaje difundido en redes sociales.

Además, el pronunciamiento incluyó una crítica directa: “Temen incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”. La frase refleja el tono de confrontación que adquirió el intercambio.

En paralelo, Irán también solicitó que sus partidos no se disputen en territorio estadounidense, lo que añade otra capa de tensión en la organización del torneo.

ITALIA MARCA DISTANCIA Y CIERRA LA PUERTA

Desde Italia, la respuesta fue más institucional, pero igualmente clara. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, descartó cualquier posibilidad de aceptar una invitación extraordinaria al torneo.

“No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, afirmó. La declaración refuerza una postura tradicional en el fútbol: el acceso a competencias debe definirse exclusivamente por resultados deportivos.

Abodi también expresó su convicción de que la FIFA no considerará viable la propuesta. Con ello, Italia se desmarca de la polémica y evita involucrarse en una decisión que podría afectar la legitimidad del torneo.

La FIFA, hasta ahora, no ha emitido una postura oficial, aunque el debate ya abrió una discusión más amplia sobre los límites entre deporte, diplomacia y poder político.

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DATOS CURIOSOS

• Italia suma tres ausencias consecutivas en la fase final del Mundial

• Irán aseguró su clasificación liderando su grupo en Asia

• El Mundial 2026 será organizado por Estados Unidos, México y Canadá

• La propuesta surge en medio de tensiones diplomáticas internacionales

• La frase “el fútbol pertenece a los pueblos” se volvió tendencia en redes sociales

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Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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