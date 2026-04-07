Champions League: Arsenal saca ventaja en Lisboa y Bayern sorprende al Real Madrid en el Bernabéu

El Arsenal sacó un triunfo 0-1 en su visita al Sporting de Lisboa, en un partido que se resolvió hasta el tiempo añadido. El equipo inglés tuvo que esperar hasta el minuto 91 para encontrar la diferencia, luego de un desarrollo parejo y con pocas oportunidades claras.

La ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League dejó dos escenarios abiertos y con matices distintos. Mientras el Arsenal logró una ventaja mínima pero valiosa en Lisboa, el Bayern Múnich dio un golpe en Madrid que obliga al vigente campeón a replantear su eliminatoria.

El gol llegó desde el banquillo. Kai Havertz, quien ingresó al minuto 70, aprovechó un servicio de Gabriel Martinelli dentro del área. Tras controlar el balón, definió entre las piernas del arquero Rui Silva para marcar el único tanto del encuentro. La jugada fue revisada por posible fuera de lugar, pero finalmente se validó.

Antes de ese desenlace, el Arsenal ya había tenido un aviso anulado. Al minuto 65, Martín Zubimendi marcó con un disparo de media distancia, pero la acción fue invalidada por una posición adelantada previa de Viktor Gyökeres.

El Sporting comenzó mejor. Maxi Araújo generó peligro desde los primeros minutos, incluido un disparo que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el equipo inglés logró equilibrar el trámite con el paso del tiempo.

En la segunda mitad, las ocasiones fueron escasas. La más clara para los locales llegó al 83’, cuando Geny Catamo remató dentro del área, pero David Raya respondió con una atajada que mantuvo el empate momentáneo.

Con este resultado, el Arsenal llegará con ventaja al partido de vuelta en Londres. Un empate le bastará para avanzar, mientras que el Sporting necesitará ganar por al menos un gol para forzar la prórroga.

Bayern golpea al Real Madrid en el Bernabéu

En el Santiago Bernabéu, el Bayern Múnich se impuso 1-2 al Real Madrid, en un duelo donde la eficacia visitante marcó la diferencia.

El conjunto alemán tomó el control del partido durante largos lapsos, con Joshua Kimmich como eje en el mediocampo. Las aproximaciones se tradujeron en el primer gol al minuto 41, cuando Luis Díaz aprovechó un pase filtrado para definir frente a Andriy Lunin.

El segundo golpe llegó apenas iniciado el complemento. Al 47’, Harry Kane encontró espacio fuera del área y sacó un disparo preciso que amplió la ventaja a 0-2.