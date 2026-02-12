¿Tuvo conflicto con Alana? Samadhi Zendejas no estará en Supernova Genesis

/ 12 febrero 2026
    ¿Tuvo conflicto con Alana? Samadhi Zendejas no estará en Supernova Genesis
    Samadhi Zendejas anunció que no peleará ante Alana Flores en el evento Supernova Genesis 2026, argumentando que no se alinearon los detalles necesarios para concretar su participación. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
La actriz e influencer anunció que no subirá al ring en la segunda edición del evento de boxeo de celebridades

Samadhi Zendejas confirmó que no participará en Supernova Genesis 2026, la segunda edición del evento de boxeo entre influencers y celebridades que se realizará el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Zendejas, quien estaba programada para enfrentarse a Alana Flores, una de las peleadoras más comentadas del cartel, anunció su baja mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, Zendejas dejó claro que su intención no era abandonar el combate por falta de ganas o preparación, sino que la decisión se tomó porque “no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido

La actriz afirmó que se estuvo preparando con “muchísima ilusión y compromiso” para el evento, pero que aspectos logísticos y acuerdos con los organizadores no pudieron cerrarse satisfactoriamente.

Aunque no entró en detalles sobre qué puntos específicos causaron el problema, esta versión coincide con versiones extraoficiales que señalan que hubo ajustes en los requisitos de peso pactados para el combate y que el equipo de Zendejas habría solicitado cambios en ese aspecto, pero no se concretaron de forma definitiva antes de la fecha límite de cierre de acuerdos.

La actriz también reconoció que la noticia puede generar decepción entre quienes esperaban verla frente a Alana, especialmente después de la expectación que generó el primer careo promocional entre ambas.

Sin embargo, subrayó que siempre procura tomar decisiones responsables que resguarden su carrera y a quienes trabajan con ella.

A pesar de la cancelación de este combate estelar, Supernova Genesis mantendrá el resto de la cartelera confirmada para la noche del 26 de abril, y se espera que pronto se anuncie quién será la nueva rival de Alana Flores en ese combate principal.

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

