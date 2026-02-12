¿Tuvo conflicto con Alana? Samadhi Zendejas no estará en Supernova Genesis

Samadhi Zendejas confirmó que no participará en Supernova Genesis 2026, la segunda edición del evento de boxeo entre influencers y celebridades que se realizará el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Zendejas, quien estaba programada para enfrentarse a Alana Flores, una de las peleadoras más comentadas del cartel, anunció su baja mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, Zendejas dejó claro que su intención no era abandonar el combate por falta de ganas o preparación, sino que la decisión se tomó porque “no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”.

