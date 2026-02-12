¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido

A poco más de cuatro meses para el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, el futuro del Estadio Azteca, símbolo del futbol mexicano y sede programada del partido inaugural entre México y Sudáfrica, presenta un panorama con avances visibles pero también con retos de cronograma.

El propietario del Coloso de Santa Úrsula, Emilio Azcárraga Jean, ha sido claro en sus declaraciones públicas: reconoce que la remodelación no se concluirá al 100 por ciento antes del arranque del Mundial, aunque el estadio estará operativo para los compromisos futbolísticos previstos.

Azcárraga Jean explicó que el proyecto se desarrolla por etapas, y que algunas de las obras que forman parte del plan original continuarán incluso después de la Copa del Mundo.

Según el reporte del diario Récord en su columna de opinión de Carlos Ponce de León, pese a las especulaciones que han circulado alrededor de la situación del inmueble, no existe riesgo de que los partidos programados en la Ciudad de México cambien de sede o que se pierdan compromisos de la competencia por estos retrasos.