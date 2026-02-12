¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Emilio Azcárraga Jean aseguró que el Banorte estará en condiciones de albergar los partidos programados para la Copa del Mundo 2026, incluida la inauguración, aunque algunas obras complementarias continuarán después del torneo
A poco más de cuatro meses para el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, el futuro del Estadio Azteca, símbolo del futbol mexicano y sede programada del partido inaugural entre México y Sudáfrica, presenta un panorama con avances visibles pero también con retos de cronograma.
El propietario del Coloso de Santa Úrsula, Emilio Azcárraga Jean, ha sido claro en sus declaraciones públicas: reconoce que la remodelación no se concluirá al 100 por ciento antes del arranque del Mundial, aunque el estadio estará operativo para los compromisos futbolísticos previstos.
Azcárraga Jean explicó que el proyecto se desarrolla por etapas, y que algunas de las obras que forman parte del plan original continuarán incluso después de la Copa del Mundo.
TE PUEDE INTERESAR: 49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026
Según el reporte del diario Récord en su columna de opinión de Carlos Ponce de León, pese a las especulaciones que han circulado alrededor de la situación del inmueble, no existe riesgo de que los partidos programados en la Ciudad de México cambien de sede o que se pierdan compromisos de la competencia por estos retrasos.
El análisis subraya que las palabras de Azcárraga han sido interpretadas con exceso, y que la FIFA no ha emitido advertencias formales que pongan en peligro la realización de los juegos en el Azteca.
En concreto, la columna destaca que, aunque la remodelación del estadio no estará completamente terminada para el Mundial, los cinco partidos que albergará el inmueble, incluida la inauguración, se mantienen firmes según los detalles técnicos y organizativos pactados.
La obra incluye modernizaciones en varias áreas del recinto, pero la fase previa al Mundial se concentrará en garantizar que el estadio funcione de acuerdo con los requisitos de FIFA y pueda recibir a las selecciones y aficionados como lo demandan los estándares de un evento de este calibre.
El propio Azcárraga Jean ha enfatizado que parte de las mejoras que están en curso, como estacionamientos y algunos elementos exteriores, no pueden completarse al mismo tiempo que las tareas más urgentes, por lo que se prioriza que el inmueble esté listo en lo esencial para la Copa del Mundo.
Este cuadro de situación combina transparencia sobre los plazos reales de la remodelación con tranquilidad organizativa, y mantiene la certeza de que el Estadio Azteca será protagonista una vez más en una Copa del Mundo, aunque lo haga sin que todos los detalles de su transformación estén plenamente concluidos al silbatazo inicial del torneo.