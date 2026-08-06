UAE blinda a Isaac del Toro: mexicano renueva hasta 2031 tras brillar en el Tour de Francia

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    UAE blinda a Isaac del Toro: mexicano renueva hasta 2031 tras brillar en el Tour de Francia
    Isaac del Toro aseguró su permanencia con el UAE Team Emirates-XRG después de firmar la mejor temporada de su carrera. FOTO: ESPECIAL

El histórico podio en Francia consolidó al bajacaliforniano como pieza estratégica del conjunto emiratí y referente del ciclismo mexicano

El futuro de Isaac del Toro quedó asegurado en la élite del ciclismo. El UAE Team Emirates-XRG anunció este jueves la renovación del mexicano hasta el final de la temporada 2031, un acuerdo de largo plazo con el que blinda a uno de los corredores jóvenes más valiosos del pelotón internacional.

La extensión llega apenas unas semanas después de que el bajacaliforniano firmara una actuación histórica en el Tour de Francia 2026.

A sus 22 años, Del Toro terminó tercero en la clasificación general, conquistó su primera etapa en la ronda gala y se llevó el maillot blanco como el mejor ciclista joven. Resultados que confirmaron su capacidad para disputar las grandes vueltas.

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“Este equipo se siente como casa”, expresó el pedalista, quien destacó la confianza recibida desde su llegada y aseguró que el contrato le da tranquilidad para continuar su crecimiento.

También advirtió que, pese a los triunfos ya obtenidos, considera que lo mejor de su trayectoria todavía está por llegar.

Isaac del Toro se incorporó al UAE Team Emirates en 2024, luego de conquistar el Tour de l’Avenir 2023, una de las competencias que proyecta a las futuras estrellas.

Desde entonces, el originario de Ensenada, Baja California, pasó de promesa a protagonista y se consolidó como especialista en pruebas por etapas.

Su evolución dio otro salto durante 2026. Además del podio en Francia, el mexicano ganó el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, resultados que el equipo presentó como prueba de su madurez y de su importancia dentro del proyecto deportivo.

La renovación de Isaac del Toro hasta 2031 también representa una señal contundente para el ciclismo mexicano.

UAE Team Emirates-XRG conservará al corredor durante una etapa clave de su carrera, cuando llegará a la plenitud física y deportiva, con la posibilidad de recibir mayores responsabilidades en el calendario WorldTour.

Para Del Toro, la continuidad significa mantener el respaldo con el que alcanzó sus mayores éxitos. Para el UAE, supone asegurar a un aspirante a pelear las clasificaciones generales de Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. El “Torito” ya es una de las grandes apuestas del ciclismo mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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