UER lanza guía para frenar la sexualización de atletas en televisión

La forma de mostrar el atletismo femenino en televisión está bajo revisión. La Unión Europea de Radiodifusión, con European Athletics, publicó en junio “Raising the Bar”, una guía para evitar la sexualización de las atletas y priorizar su talento, técnica y rendimiento. El documento pide a realizadores, camarógrafos y editores descartar tomas sin valor deportivo: acercamientos prolongados a partes del cuerpo, planos desde atrás o con cámaras a baja altura y repeticiones lentas sin valor técnico. También busca reducir el riesgo de que esas imágenes sean sacadas de contexto y difundidas de manera inapropiada en internet.

Las recomendaciones abarcan carreras, salto de altura, salto con pértiga y saltos horizontales. En lugar de encuadres comprometidos, la UER propone planos amplios y laterales que permitan observar la ejecución, además de vistas aéreas y gráficos para explicar aspectos como el despegue, la zancada o el paso sobre la barra. La guía recoge experiencias de las medallistas Holly Bradshaw, Ivana Španović y Blanka Vlašić. Bradshaw, bronce en salto con pértiga en Tokio 2020, reveló que ha recibido ataques en redes sociales y ha visto videos inapropiados de ella y otras competidoras creados a partir de imágenes televisivas. Glen Killane, director ejecutivo de EBU Sport, reconoció que la sexualización mediante ángulos seleccionados y decisiones de edición sigue siendo un problema.

Dobromir Karamarinov, presidente de European Athletics, consideró la iniciativa un paso decisivo para eliminar representaciones dañinas sin sacrificar la calidad técnica ni la narrativa. “Raising the Bar” no plantea dejar de mostrar el cuerpo en movimiento ni limita el análisis deportivo. Su criterio es sencillo: cada toma debe ayudar a entender la actuación y retratar a las competidoras con precisión, dignidad y respeto. Aunque son recomendaciones y no sanciones, están disponibles para las televisoras que cubren atletismo femenino y podrían sentar un precedente para otros deportes.