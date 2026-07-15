¡Remontada de campeón! Argentina vence a Inglaterra y va por el bicampeonato ante España

Argentina está a una victoria de su cuarta estrella y de ser la primera selección bicampeona desde Brasil en 1962.

El marcador repitió el 2-1 de México 1986, pero esta vez hubo una reacción feroz del equipo de Lionel Scaloni, que el domingo 19 de julio defenderá la corona en el New York-New Jersey Stadium

Argentina no sabe rendirse. Cuando Inglaterra se veía en la Final, la Albiceleste encontró dos goles en seis minutos para remontar 2-1 en Atlanta y citarse con España por la Copa del Mundo 2026. Enzo Fernández encendió la rebelión al 85’ y Lautaro Martínez la convirtió en delirio al 91’.

La semifinal comenzó con la tensión que prometía su historia, pero sin el futbol que exigía el escenario. Inglaterra y Argentina cometieron 19 faltas durante una primera mitad áspera y sin remates a portería.

El primer intento llegó hasta el minuto 32, cuando John Stones cabeceó desviado.

Leandro Paredes persiguió a Jude Bellingham y Lionel Messi debió alejarse del área. Inglaterra cerró sus caminos y le hizo perder la posesión 15 veces, su cifra más alta en el primer tiempo de un gran torneo desde 2018.

La mejor ocasión fue de Enzo Fernández. Al 38’, recogió un rebote fuera del área y soltó un disparo que pasó apenas encima del travesaño de Jordan Pickford.

Argentina regresó más agresiva y Julián Álvarez exigió a Pickford al 47’, pero Inglaterra contestó al 55’.

Harry Kane retrocedió para participar en la construcción, Rice abrió hacia Morgan Rogers y el extremo envió un centro al área. Anthony Gordon atacó la espalda de Nahuel Molina y definió ante Emiliano Martínez para el 1-0.

El gol transformó la semifinal. Los Tres Leones cedieron metros y la Albiceleste se apoderó del campo.

Scaloni retiró a Paredes para colocar a Nicolás González, mientras Thomas Tuchel reemplazó al goleador Gordon por el defensor Ezri Konsa. Inglaterra levantó una muralla; Argentina comenzó a golpearla.

Djed Spence salvó a los ingleses ante Giuliano; Stones impidió el remate de Nicolás Tagliafico y Pickford desvió un cabezazo de González. Al 75’, Alexis Mac Allister estrelló otro testarazo en el poste. Dos minutos después, Nico quedó a centímetros del empate.

Tuchel reforzó todavía más su defensa y Scaloni respondió con Lautaro Martínez.

El ingreso del “Toro” por Tagliafico al 82’ fue la declaración definitiva: el campeón prefería quedar expuesto antes que entregar la corona sin pelear.

La resistencia se quebró al 85’. Argentina trabajó en corto un tiro de esquina con Messi y el balón quedó para Enzo, quien sacó desde larga distancia el disparo que Pickford ya no pudo contener. El 1-1 parecía conducir la batalla al tiempo extra, pero la Albiceleste olió el miedo y fue por más.