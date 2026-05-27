Vaya manera de salir del slump: Mookie Betts conecta dos jonrones e impulsa cinco carreras

El campocorto angelino conectó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras , liderando una ofensiva que igualó el máximo de anotaciones de los Dodgers en la campaña. La novena californiana acumuló 17 hits y mantuvo prácticamente controlados a los Rockies durante ocho entradas.

Mookie Betts tuvo su mejor noche ofensiva de la temporada y encabezó la aplastante victoria de los Dodgers de Los Ángeles, que derrotaron el martes 15-6 a Colorado en una auténtica exhibición de poder.

El festival ofensivo comenzó desde el primer inning, cuando Betts castigó al abridor Kyle Freeland con un jonrón de dos carreras y dos outs. Tras conectar el batazo, el pelotero celebró efusivamente alrededor de la segunda base, dejando atrás la frustración que venía arrastrando mientras bateaba apenas para .165 de promedio.

El mánager Dave Roberts había decidido mover a Betts del segundo al cuarto puesto en el orden al bate buscando despertar su ofensiva, y la decisión terminó funcionando de inmediato.

Además de Betts, también se volaron la cerca Kiké Hernández, Andy Pages y Will Smith. Hernández abrió la tercera entrada con su primer jonrón de la temporada, apenas un día después de regresar a la actividad tras perderse los primeros 53 juegos recuperándose de una cirugía en el codo izquierdo.

Sin embargo, el boricua no pudo completar el encuentro luego de abandonar el partido por una distensión en el oblicuo izquierdo durante la quinta entrada.

Por su parte, Andy Pages también brilló con el madero al conectar un cuadrangular de 418 pies, el más largo de la noche, además de igualar su mejor marca personal con cuatro imparables.

El japonés Shohei Ohtani tuvo una noche discreta ofensivamente al irse de 2-0 con una carrera anotada, aunque encendió las alarmas tras recibir un pelotazo en la mano derecha por parte de Freeland en la cuarta entrada. El astro nipón abandonó el encuentro en la quinta tras una roleta de rutina.

En el montículo, Eric Lauer consiguió la victoria en su debut con los Dodgers, mejorando su marca a 2-5.

Colorado reaccionó tardíamente en la novena entrada con cinco carreras y ocho hits ante el venezolano Miguel Rojas, quien ingresó como pitcher de emergencia cuando el juego ya estaba completamente definido.

MOOKIE BETTS, UN BEISBOLISTA DE ALTURA

Mookie Betts debutó en las Grandes Ligas con los Boston Red Sox en 2014 y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del beisbol moderno gracias a su combinación de poder, velocidad y capacidad defensiva. En 2020 llegó a los Dodgers, franquicia con la que consolidó aún más su legado como una superestrella de la MLB.

Entre sus principales logros destaca el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 2018, además de múltiples selecciones al Juego de Estrellas, varios Bates de Plata y Guantes de Oro. También fue pieza clave para que Boston rompiera la sequía y conquistara la Serie Mundial de 2018.

Con los Dodgers, Betts ganó la Serie Mundial de 2020, convirtiéndose en uno de los peloteros más determinantes de su generación. Su versatilidad defensiva, liderazgo y consistencia ofensiva lo han colocado entre los mejores jugadores de la última década en las Grandes Ligas.-