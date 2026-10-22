Violetta Rodríguez y Piedras Negras destacan en la Copa Coahuila de Natación

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    Violetta Rodríguez y Piedras Negras destacan en la Copa Coahuila de Natación
    Halcones Marinos de Piedras Negras finalizó en el segundo puesto general por equipos, con resultados en pruebas individuales y relevos mixtos. FOTO: FB/FOMENTO DEPORTIVO 25-27

La representante de Halcones Marinos obtuvo el trofeo de segundo lugar en la categoría de 13-14 años femenil durante la competencia celebrada en Saltillo

La nadadora Violetta Rodríguez Valdés continúa con su preparación en Piedras Negras después de competir en la 11ª Copa Coahuila de Natación 2026, donde obtuvo el trofeo de segundo lugar en la categoría de 13-14 años femenil. La representante de Halcones Marinos mantiene el objetivo de seguir avanzando en el circuito estatal y buscar nuevas oportunidades en competencias nacionales.

El certamen se celebró del 16 al 18 de octubre en las instalaciones del Multideportivo El Sarape, en Saltillo, con la participación de clubes de diferentes municipios de Coahuila y equipos invitados de otras entidades. La competencia abrió el calendario estatal de natación para la temporada 2026-2027 y reunió a deportistas de las categorías infantiles y juveniles.

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Rodríguez Valdés fue una de las representantes de Piedras Negras que subieron al podio durante el encuentro. En la premiación de la categoría de 13-14 años femenil recibió el trofeo correspondiente al segundo lugar, resultado que se suma a su trayectoria dentro de las competencias de curso largo.

MÁS RESULTADOS POSITIVOS PARA PIEDRAS NEGRAS

La Copa Coahuila también dejó resultados favorables para el conjunto de Halcones Marinos, que terminó en el segundo puesto de la clasificación general por equipos. La delegación nigropetense consiguió medallas en distintas categorías y pruebas, tanto individuales como de relevos, lo que contribuyó a su ubicación en el cuadro general.

Entre los resultados del club sobresalieron los obtenidos por Matías Núñez, quien se llevó el oro y el reconocimiento de campeón absoluto en la categoría de 11-12 años varonil, además de León Escárcega, también ganador de una medalla dorada en ese grupo de edad.

En la rama femenil de 11-12 años, Graciela Franco consiguió el primer lugar, mientras que Rebeca Mares obtuvo la plata y Samantha Nicolás se quedó con el bronce. En la categoría de 9-10 años varonil, Esdras Tolentino ganó el oro, Sebastián Gutiérrez la plata y Rafael Alarcón el bronce. María José Núñez sumó una medalla de tercer lugar en la rama femenil de esa misma categoría.

El equipo también consiguió dos primeros lugares en relevos mixtos de 11-12 años: uno en la prueba de 4 por 50 metros combinado y otro en 4 por 50 metros libre. Estos resultados ayudaron a consolidar la actuación colectiva del club durante los tres días de competencia.

Además de los podios obtenidos en Saltillo, Halcones Marinos informó sobre nadadores que consiguieron su clasificación al Campeonato Nacional, entre ellos Raúl Mata y Zenif Castillo.

Para Rodríguez Valdés, la Copa Coahuila representa un nuevo capítulo en un proceso deportivo que comenzó desde las categorías infantiles. La nadadora ha participado anteriormente en campeonatos nacionales de curso largo celebrados en Querétaro, Boca del Río, Veracruz, y Monterrey, Nuevo León, experiencias que le han permitido competir frente a exponentes de diferentes estados.

Con el inicio de la temporada 2026-2027, el calendario estatal ofrecerá nuevas oportunidades para que los nadadores coahuilenses midan su rendimiento, busquen mejorar sus marcas y se preparen para los siguientes compromisos. En ese proceso, la participación de Violetta Rodríguez será una referencia para Halcones Marinos, que buscará mantener presencia en los podios y continuar con la formación de sus deportistas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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