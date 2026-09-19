Abanderan a delegación de Coahuila rumbo a la Paralimpiada Nacional 2026

TORREÓN, COAH.- Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará a la entidad en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, que se realizará en Jalisco.

La delegación está integrada por 36 atletas, quienes participarán en las disciplinas de tenis de mesa, futbol para ciegos, atletismo y natación.