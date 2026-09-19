Abanderan a delegación de Coahuila rumbo a la Paralimpiada Nacional 2026
Treinta y seis deportistas competirán en tenis de mesa, futbol para ciegos, atletismo y natación en Jalisco
TORREÓN, COAH.- Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará a la entidad en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, que se realizará en Jalisco.
La delegación está integrada por 36 atletas, quienes participarán en las disciplinas de tenis de mesa, futbol para ciegos, atletismo y natación.
Al acto acudieron autoridades deportivas, entrenadores, familiares y los deportistas que integrarán la representación coahuilense en la competencia nacional.
LISTOS PARA LA COMPETENCIA NACIONAL
Durante la ceremonia se destacó el trabajo realizado por los atletas durante su preparación, así como el acompañamiento de sus familias, entrenadores e instituciones deportivas.
Los 36 representantes de Coahuila continuarán con su preparación para afrontar las competencias en Jalisco, donde participarán en las distintas disciplinas contempladas por la Paralimpiada Nacional Conade.
La delegación viajará con el respaldo de sus familias y entrenadores, además del acompañamiento de las instituciones deportivas, para afrontar su participación en el encuentro nacional.