Von Miller, histórico linebacker, llega a reforzar a los Dallas Cowboys

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    Von Miller, histórico linebacker, llega a reforzar a los Dallas Cowboys
    Von Miller llega a los Dallas Cowboys después de registrar nueve capturas con Washington. FOTO: ARCHIVO

El ocho veces seleccionado al Pro Bowl vuelve a su estado natal para disputar la temporada 2026 con Dallas. El MVP del Super Bowl 50 firmó un contrato por un año

Los Dallas Cowboys concretaron uno de sus fichajes más llamativos de cara a la temporada 2026 al incorporar al veterano linebacker y especialista en presión al quarterback Von Miller, quien regresará a Texas para jugar con el equipo que apoyó desde su infancia.

El acuerdo representa el regreso a casa para Miller, nacido en DeSoto, Texas, y formado en Texas A&M. Los Cowboys confirmaron la incorporación del defensivo, quien disputará su temporada número 16 en la NFL. El contrato es por un año y 5.5 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar su valor hasta los 7.5 millones.

Miller había dejado claro durante los últimos meses su interés por jugar en Dallas. Después de convertirse en agente libre tras su paso por los Washington Commanders, las conversaciones con los Cowboys finalmente llegaron a un acuerdo.

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A sus 37 años, el veterano llega con una trayectoria que incluye dos campeonatos de Super Bowl, uno con los Denver Broncos y otro con Los Angeles Rams, además del reconocimiento como Jugador Más Valioso del Super Bowl 50, disputado en 2016.

Seleccionado con el segundo pick global del Draft de 2011 por los Broncos, Miller se convirtió rápidamente en uno de los mejores especialistas en capturas de su generación. También suma ocho selecciones al Pro Bowl y tres nombramientos al primer equipo All-Pro.

Su producción histórica también lo coloca entre los mejores cazadores de quarterbacks de todos los tiempos. Miller acumula 138.5 capturas en temporada regular, cifra que lo convierte en el líder entre los jugadores activos y lo coloca empatado en el noveno puesto histórico. Tiene por delante a Terrell Suggs, Jason Taylor y Michael Strahan, por lo que todavía podría escalar posiciones durante la próxima campaña.

El defensivo llega a Dallas después de una temporada productiva con Washington. En 17 partidos de 2025 registró 26 tacleadas y nueve capturas, su mejor registro de derribos al quarterback en una temporada desde 2018.

Miller también tuvo pasos destacados por los Buffalo Bills, además de sus etapas con Denver, Los Angeles y Washington. Con los Rams conquistó su segundo anillo en el Super Bowl LVI, después de haber sido adquirido por el equipo durante la temporada 2021.

Ahora, su nuevo desafío será ayudar a una defensiva de Dallas que busca recuperar protagonismo. Miller se integrará a un grupo que cuenta con nombres como Quinnen Williams, Kenny Clark y Rashan Gary, además de jóvenes como Donovan Ezeiruaku y Malachi Lawrence.

Más que asumir necesariamente un papel de todos los downs, Miller puede convertirse en un arma especializada para situaciones claras de pase y, al mismo tiempo, aportar experiencia a los jóvenes cazadores de quarterbacks de Dallas. Su llegada le da a los Cowboys un veterano con 138.5 capturas, dos anillos de Super Bowl y un MVP para afrontar la campaña 2026.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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