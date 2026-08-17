Von Miller, histórico linebacker, llega a reforzar a los Dallas Cowboys

Miller había dejado claro durante los últimos meses su interés por jugar en Dallas. Después de convertirse en agente libre tras su paso por los Washington Commanders , las conversaciones con los Cowboys finalmente llegaron a un acuerdo.

El acuerdo representa el regreso a casa para Miller, nacido en DeSoto, Texas , y formado en Texas A&M. Los Cowboys confirmaron la incorporación del defensivo, quien disputará su temporada número 16 en la NFL . El contrato es por un año y 5.5 millones de dólares , con incentivos que podrían elevar su valor hasta los 7.5 millones .

Los Dallas Cowboys concretaron uno de sus fichajes más llamativos de cara a la temporada 2026 al incorporar al veterano linebacker y especialista en presión al quarterback Von Miller , quien regresará a Texas para jugar con el equipo que apoyó desde su infancia.

A sus 37 años, el veterano llega con una trayectoria que incluye dos campeonatos de Super Bowl, uno con los Denver Broncos y otro con Los Angeles Rams, además del reconocimiento como Jugador Más Valioso del Super Bowl 50, disputado en 2016.

Seleccionado con el segundo pick global del Draft de 2011 por los Broncos, Miller se convirtió rápidamente en uno de los mejores especialistas en capturas de su generación. También suma ocho selecciones al Pro Bowl y tres nombramientos al primer equipo All-Pro.

Su producción histórica también lo coloca entre los mejores cazadores de quarterbacks de todos los tiempos. Miller acumula 138.5 capturas en temporada regular, cifra que lo convierte en el líder entre los jugadores activos y lo coloca empatado en el noveno puesto histórico. Tiene por delante a Terrell Suggs, Jason Taylor y Michael Strahan, por lo que todavía podría escalar posiciones durante la próxima campaña.

El defensivo llega a Dallas después de una temporada productiva con Washington. En 17 partidos de 2025 registró 26 tacleadas y nueve capturas, su mejor registro de derribos al quarterback en una temporada desde 2018.

Miller también tuvo pasos destacados por los Buffalo Bills, además de sus etapas con Denver, Los Angeles y Washington. Con los Rams conquistó su segundo anillo en el Super Bowl LVI, después de haber sido adquirido por el equipo durante la temporada 2021.

Ahora, su nuevo desafío será ayudar a una defensiva de Dallas que busca recuperar protagonismo. Miller se integrará a un grupo que cuenta con nombres como Quinnen Williams, Kenny Clark y Rashan Gary, además de jóvenes como Donovan Ezeiruaku y Malachi Lawrence.

Más que asumir necesariamente un papel de todos los downs, Miller puede convertirse en un arma especializada para situaciones claras de pase y, al mismo tiempo, aportar experiencia a los jóvenes cazadores de quarterbacks de Dallas. Su llegada le da a los Cowboys un veterano con 138.5 capturas, dos anillos de Super Bowl y un MVP para afrontar la campaña 2026.