Playoffs LMB 2026: así quedan las Series de Zona y sus horarios
Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey, Caliente de Durango y Charros de Jalisco protagonizarán las series del Norte, mientras que el Sur tendrá a Pericos, Diablos, Guerreros y Olmecas
La Liga Mexicana de Béisbol entrará el miércoles en una nueva etapa de la postemporada con el inicio de las Series de Zona, ronda en la que ocho equipos buscarán avanzar hacia las Series de Campeonato y mantener vigente la pelea por el título de la temporada 2026.
Después de un Primer Playoff que dejó definiciones hasta el último momento, el panorama quedó completo tanto en el Norte como en el Sur. En la jornada del domingo, Diablos Rojos del México derrotó 12-8 a Guerreros de Oaxaca en el séptimo juego para quedarse con la serie, mientras que Olmecas de Tabasco eliminó a Bravos de León. Con ello, quedaron establecidos los cuatro cruces de la siguiente fase.
En la Zona Norte, Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y Caliente de Durango avanzaron como ganadores de sus respectivas series, mientras que Charros de Jalisco obtuvo el boleto como mejor perdedor. El conjunto jalisciense será precisamente el rival de los Toros, que terminaron la campaña regular con la mejor marca del sector, de 60-31.
La otra serie norteña tendrá como protagonistas a Sultanes y Caliente. Monterrey comenzará la eliminatoria como visitante en Durango, en una confrontación que tendrá sus primeros dos encuentros en el Estadio Francisco Villa antes de trasladarse a Monterrey.
En el Sur, Pericos de Puebla se medirá con Diablos Rojos del México, mientras que Guerreros de Oaxaca enfrentará a Olmecas de Tabasco. Los capitalinos llegan después de remontar su serie ante Oaxaca, mientras que Tabasco consiguió cerrar su compromiso frente a León.
La actividad comenzará este martes 18 de agosto con los dos enfrentamientos de la Zona Norte. Tijuana recibirá a Charros a las 20:35 horas en el Toros Mobil Park, mientras que Caliente será local ante Sultanes a las 19:30 horas en el Estadio Francisco Villa.
El miércoles 19 arrancará la acción del Sur. Pericos y Diablos se enfrentarán a las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, mientras que Guerreros y Olmecas abrirán su serie a las 19:30 horas en el Estadio Centenario del 27 de febrero.
ASÍ SE JUGARÁN LAS SERIES DE ZONA
Zona Norte
Charros de Jalisco (4) vs Toros de Tijuana (1)
Juego 1: martes 18 de agosto, 20:35 horas, Toros Mobil Park.
Juego 2: miércoles 19 de agosto, 20:35 horas, Toros Mobil Park.
Juego 3: viernes 21 de agosto, 19:30 horas, Estadio Panamericano.
Juego 4: sábado 22 de agosto, 18:00 horas, Estadio Panamericano.
Juego 5*: domingo 23 de agosto, 17:00 horas, Estadio Panamericano.
Juego 6*: martes 25 de agosto, 20:35 horas, Toros Mobil Park.
Juego 7*: miércoles 26 de agosto, 20:35 horas, Toros Mobil Park.
Sultanes de Monterrey (3) vs Caliente de Durango (2)
Juego 1: martes 18 de agosto, 19:30 horas, Estadio Francisco Villa.
Juego 2: miércoles 19 de agosto, 19:30 horas, Estadio Francisco Villa.
Juego 3: viernes 21 de agosto, 19:30 horas, Walmart Park.
Juego 4: sábado 22 de agosto, 17:00 horas, Walmart Park.
Juego 5*: domingo 23 de agosto, 17:00 horas, Walmart Park.
Juego 6*: martes 25 de agosto, 19:30 horas, Estadio Francisco Villa.
Juego 7*: miércoles 26 de agosto, 19:30 horas, Estadio Francisco Villa.
Zona Sur
Pericos de Puebla (3) vs Diablos Rojos del México (1)
Juego 1: miércoles 19 de agosto, 19:00 horas, Estadio Alfredo Harp Helú.
Juego 2: jueves 20 de agosto, 19:00 horas, Estadio Alfredo Harp Helú.
Juego 3: sábado 22 de agosto, 16:00 horas, Estadio Hermanos Serdán.
Juego 4: domingo 23 de agosto, 14:00 horas, Estadio Hermanos Serdán.
Juego 5*: lunes 24 de agosto, 19:00 horas, Estadio Hermanos Serdán.
Juego 6*: miércoles 26 de agosto, 19:00 horas, Estadio Alfredo Harp Helú.
Juego 7*: jueves 27 de agosto, 19:00 horas, Estadio Alfredo Harp Helú.
Guerreros de Oaxaca (4) vs Olmecas de Tabasco (2)
Juego 1: miércoles 19 de agosto, 19:30 horas, Estadio Centenario del 27 de febrero.
Juego 2: jueves 20 de agosto, 19:30 horas, Estadio Centenario del 27 de febrero.
Juego 3: sábado 22 de agosto, 17:00 horas, Estadio Yu’Va.
Juego 4: domingo 23 de agosto, 17:00 horas, Estadio Yu’Va.
Juego 5*: lunes 24 de agosto, 19:00 horas, Estadio Yu’Va.
Juego 6*: miércoles 26 de agosto, 19:30 horas, Estadio Centenario del 27 de febrero.
Juego 7*: jueves 27 de agosto, 19:30 horas, Estadio Centenario del 27 de febrero.
*En caso de ser necesario.
Con los cuatro enfrentamientos definidos, la LMB se encamina a una segunda ronda en la que cada equipo necesitará cuatro triunfos para avanzar a las Series de Campeonato. El camino hacia la Serie del Rey comienza con estos duelos, que tendrán actividad prácticamente diaria durante los próximos días.