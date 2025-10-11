Crown Jewel 2025: John Cena llega a 100 triunfos en la WWE con su victoria sobre AJ Styles

John Cena volvió a escribir historia en el cuadrilátero. Este sábado 11 de octubre, durante el evento WWE Crown Jewel 2025 celebrado en Arabia Saudita, el excampeón mundial derrotó a AJ Styles en un combate que simbolizó no solo el cierre de una de las rivalidades más importantes de la última década, sino también el triunfo número 100 de Cena en eventos Premium Live Event de la WWE.

UNA BATALLA LLENA DE HOMENAJES Y EMOCIÓN

El público presenció un duelo cargado de simbolismo, en el que ambos luchadores rindieron tributo a varias leyendas del wrestling.

Cena, visiblemente emocionado por su gira de despedida, ejecutó movimientos clásicos de figuras como Randy Orton, Chris Jericho y The Miz, mientras que Styles respondió con técnicas que evocaron a Shawn Michaels, Samoa Joe y Christopher Daniels.

El momento culminante llegó cuando Cena sorprendió a la multitud con un Tombstone Piledriver, seguido de su icónico Attitude Adjustment, con el que consiguió la cuenta de tres.