Crown Jewel 2025: John Cena llega a 100 triunfos en la WWE con su victoria sobre AJ Styles

Deportes
/ 11 octubre 2025
    Crown Jewel 2025: John Cena llega a 100 triunfos en la WWE con su victoria sobre AJ Styles
    El combate entre John Cena y AJ Styles en Crown Jewel 2025 fue un homenaje al legado de ambos luchadores. FOTO: ESPECIAL

El ícono de la lucha libre venció a AJ Styles en Arabia Saudita y alcanzó una marca histórica en su carrera rumbo a su retiro

John Cena volvió a escribir historia en el cuadrilátero. Este sábado 11 de octubre, durante el evento WWE Crown Jewel 2025 celebrado en Arabia Saudita, el excampeón mundial derrotó a AJ Styles en un combate que simbolizó no solo el cierre de una de las rivalidades más importantes de la última década, sino también el triunfo número 100 de Cena en eventos Premium Live Event de la WWE.

UNA BATALLA LLENA DE HOMENAJES Y EMOCIÓN

El público presenció un duelo cargado de simbolismo, en el que ambos luchadores rindieron tributo a varias leyendas del wrestling.

Cena, visiblemente emocionado por su gira de despedida, ejecutó movimientos clásicos de figuras como Randy Orton, Chris Jericho y The Miz, mientras que Styles respondió con técnicas que evocaron a Shawn Michaels, Samoa Joe y Christopher Daniels.

El momento culminante llegó cuando Cena sorprendió a la multitud con un Tombstone Piledriver, seguido de su icónico Attitude Adjustment, con el que consiguió la cuenta de tres.

Tras la victoria, ambos gladiadores se abrazaron al centro del ring, recibiendo una ovación que retumbó en el estadio como un homenaje a su legado compartido.

CENA ALCANZA LAS 100 VICTORIAS EN EVENTOS PREMIUM

Con este resultado, John Cena se convirtió en uno de los pocos luchadores en la historia de la WWE en alcanzar las 100 victorias en eventos premium, acercándose al récord de The Undertaker, quien posee 107.

La marca consolida aún más la carrera del 16 veces campeón mundial, quien planea culminar su etapa en los encordados a finales de este año.

Medios como ESPN y FOX Sports destacaron que el triunfo representa mucho más que una cifra redonda: es el reconocimiento a más de dos décadas de carrera, resiliencia y conexión con los aficionados de todo el mundo.

SIN REVANCHA: STYLES CIERRA EL CAPÍTULO

AJ Styles, quien también atraviesa la recta final de su carrera, declaró tras el combate que no buscará una revancha: “Esta fue la forma perfecta de cerrar nuestra historia. Cena merece su despedida como la leyenda que es”, expresó el luchador.

El duelo, según reportes internos, recibió una de las mayores ovaciones de la noche. Incluso figuras como Triple H y The Undertaker elogiaron públicamente la calidad del enfrentamiento, calificándolo como una “carta de amor al wrestling”.

EL LEGADO DE UNA ERA

El triunfo número 100 de John Cena simboliza el cierre de un ciclo dorado para la WWE. En una era dominada por nuevas generaciones, el veterano de 48 años demostró que su disciplina, carisma y entrega siguen intactos.

Más allá de los récords, la lucha frente a Styles será recordada como una despedida con clase, respeto y pasión.

Crown Jewel 2025 quedará marcado como el escenario donde el “Never Give Up” de Cena trascendió una vez más, dejando claro por qué su nombre está grabado entre los más grandes en la historia del entretenimiento deportivo.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

