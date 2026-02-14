Xtreme Rally para mujeres se realizará este 15 de febrero en la Ruta Recreativa de Saltillo

En el marco del Día de la Mujer Mexicana, este domingo 15 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Xtreme Rally dirigido a mujeres, actividad que formará parte de las acciones programadas dentro de la Ruta Recreativa en Saltillo.

La convocatoria fue emitida por el Instituto Municipal de las Mujeres, que invitó a las interesadas a conformar equipos de siete integrantes para participar en esta dinámica deportiva que busca promover la actividad física y el trabajo colectivo entre las asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder

De acuerdo con la directora de la dependencia, Vanessa Fernández Tonone, el rally se desarrollará en un horario de 8:00 a 10:30 de la mañana, teniendo como sede la explanada del Ateneo Fuente, donde se instalará un circuito que incluirá diferentes estaciones de ejercicio.

Entre las actividades contempladas se encuentran recorridos en bicicleta, carreras de relevos y pruebas físicas que pondrán a prueba la coordinación, resistencia y velocidad de las participantes. La funcionaria explicó que este evento se realiza con el respaldo de la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

El Xtreme Rally 2026 se desarrollará por segundo año consecutivo en este espacio público, luego de que en su primera edición se registrara la participación de mujeres pertenecientes a distintos gimnasios y equipos deportivos de la ciudad.