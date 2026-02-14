Xtreme Rally para mujeres se realizará este 15 de febrero en la Ruta Recreativa de Saltillo
En el marco del Día de la Mujer Mexicana, el Instituto Municipal de las Mujeres invita a participar en la segunda edición del Xtreme Rally
En el marco del Día de la Mujer Mexicana, este domingo 15 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Xtreme Rally dirigido a mujeres, actividad que formará parte de las acciones programadas dentro de la Ruta Recreativa en Saltillo.
La convocatoria fue emitida por el Instituto Municipal de las Mujeres, que invitó a las interesadas a conformar equipos de siete integrantes para participar en esta dinámica deportiva que busca promover la actividad física y el trabajo colectivo entre las asistentes.
De acuerdo con la directora de la dependencia, Vanessa Fernández Tonone, el rally se desarrollará en un horario de 8:00 a 10:30 de la mañana, teniendo como sede la explanada del Ateneo Fuente, donde se instalará un circuito que incluirá diferentes estaciones de ejercicio.
Entre las actividades contempladas se encuentran recorridos en bicicleta, carreras de relevos y pruebas físicas que pondrán a prueba la coordinación, resistencia y velocidad de las participantes. La funcionaria explicó que este evento se realiza con el respaldo de la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González.
El Xtreme Rally 2026 se desarrollará por segundo año consecutivo en este espacio público, luego de que en su primera edición se registrara la participación de mujeres pertenecientes a distintos gimnasios y equipos deportivos de la ciudad.
En aquella ocasión, el equipo femenil de Lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila obtuvo el primer lugar tras completar el circuito con el mejor tiempo en las distintas pruebas programadas por el comité organizador. El conjunto estuvo integrado por Camila González, Samantha Fraustro, Mildret Ramírez, así como Gabriela y Valentina García, bajo la dirección de la entrenadora Isary Fernández.
Las integrantes del representativo universitario lograron destacar en ejercicios de velocidad, habilidad y resistencia que se llevaron a cabo en la misma Ruta Recreativa, donde se instaló la prueba principal de desplazamiento.
Para quienes deseen obtener mayor información sobre el proceso de inscripción o la dinámica de participación, el Instituto Municipal de las Mujeres puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 844-415-28-15.
La actividad está dirigida a mujeres interesadas en sumarse a este rally recreativo que se realizará en uno de los espacios más concurridos durante las jornadas dominicales en la ciudad.