¿Ya no quiere nada con la Máquina? Kevin Mier borra al Cruz Azul de sus redes sociales

La afición de Cruz Azul encendió las alarmas tras detectar movimientos inusuales en las redes sociales de su arquero, Kevin Mier. El guardameta colombiano eliminó o archivó casi todo el contenido relacionado con el club en su cuenta de Instagram, modificando de forma drástica la imagen pública que mantenía desde su llegada a La Máquina.

Lo que antes era un perfil repleto de fotografías con la camiseta cementera y momentos destacados con el equipo, hoy luce prácticamente vacío. Actualmente su cuenta muestra únicamente cuatro publicaciones, de las cuales solo dos están vinculadas con Cruz Azul, un contraste evidente respecto a su actividad anterior.

Además, Mier retiró su foto de perfil y eliminó la descripción biográfica donde se identificaba como jugador de Cruz Azul. En lugar de su información profesional, ahora solo aparece el enlace a la cuenta de la fundación que preside, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores celestes.

Hasta ahora, ni el futbolista ni la directiva del club han emitido un comunicado oficial que explique estos cambios. En el futbol moderno, este tipo de ajustes en redes sociales suele interpretarse como una posible señal de distanciamiento o incluso de salida inminente.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL PORTERO COLOMBIANO?

La incertidumbre se produce en un momento especialmente sensible para el arquero. Kevin Mier no disputa un partido oficial desde el 9 de noviembre de 2025, fecha en la que sufrió una aparatosa fractura de tibia durante un encuentro ante los Pumas UNAM.

Aquella lesión lo apartó de las canchas en un tramo clave de la temporada y obligó a modificar la planificación deportiva en la portería celeste. Desde entonces, su proceso de recuperación ha sido seguido de cerca por el cuerpo técnico y los servicios médicos del club.