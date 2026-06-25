Abre nuevo hub para los negocios en Saltillo: Galería Parque Comercial

Un nuevo desarrollo inmobiliario diseñado para optimizar la dinámica logística, comercial e industrial, llegó a Saltillo con la inauguración oficial de Galería Parque Comercial, en el norte de la capital de Coahuila. Galdes, la unidad de negocio inmobiliario de Grupo Galería -conglomerado empresarial que opera marcas como Carl’s Jr., IHOP, Dunkin’ y Buffalo Wild Wings- realizó la inversión del desarrollo en un total de 29 mil 997 metros cuadrados, en el bulevar Venustiano Carranza.

Al evento asistieron la mañana del lunes 22 de junio accionistas y miembros del Consejo de Administración de Grupo Galería, como Jesús, Marcelo, Diana y Mónica Gracia Pons, así como el director de Galdes, Ricardo Leal. Además estuvieron presentes representantes del Gobierno Municipal de Saltillo en las figuras del quinto regidor, Juan Carlos Villarreal Garza, y la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez.

“Con Galería Parque Comercial, trasladamos esa misma pasión por la excelencia hacia el sector inmobiliario industrial y comercial. Nos encontramos en un punto geográfico estratégico y privilegiado: la carretera Monterrey-Saltillo, aquí en Los Rodríguez. Este corredor no solo es una carretera, es la arteria económica industrial más dinámica y competitiva de todo el norte de México. Estar aquí es estar en el centro del desarrollo”, destacó Leal.

Queremos ser el motor que impulse el crecimiento de cada negocio que decida establecerse aquí”.

Asimismo, describió que el complejo ofrece un frente con locales comerciales de alta visibilidad y en el interior un complejo de 14 bodegas modulares que van desde los 445 hasta los 515 metros cuadrados.

“Cada uno de estos espacios está equipado con tecnología de primer nivel, desde preparaciones eléctricas de alta capacidad e instalaciones hidrosanitarias, seguridad y control de accesos”, añadió.

Miembros del Consejo e inversores dieron por inaugurado Galería Parque Comercial, colocando los ladrillos que completaron el logotipo del nuevo complejo.

“No construimos solo bodegas, edificamos el espacio donde las empresas van a crecer, almacenar sus éxitos y conectar con sus clientes”, puntualizó Leal.

Con una ubicación estratégica y un modelo que integra comercio, servicios y logística, Galería Parque Comercial inicia operaciones como una nueva plataforma para el crecimiento empresarial en una de las zonas de mayor dinamismo económico del norte del país.

COMBINACIÓN DE GIROS, VALOR AGREGADO Leal también indicó que el valor agregado de Galería Parque Comercial radica en una combinación en el mismo espacio de los giros industrial, comercial y de servicios, fusión que no existía en Saltillo. “Es industria ligera, que es totalmente limpia. Ya tenemos un taller de modificación de autos de alta gama, y ya tenemos también a una empresa de montacargas que es su industria totalmente limpia, es pura exhibición”, mencionó.

En ese sentido, añadió que no se pretenden instalar procesos de manufactura, sino que sirva para logística de diversas empresas. “Estuvimos muy en contacto con desarrollo urbano, con tránsito, con movilidad, y adecuamos el proyecto a todas las necesidades que nos solicitaron. Con mucho gusto accedimos porque era darle un valor al proyecto y a la comunidad, y está resuelto el tema de movilidad”, agregó.