Abre nuevo hub para los negocios en Saltillo: Galería Parque Comercial

Abre nuevo hub para los negocios en Saltillo: Galería Parque Comercial

+ Seguir en Seguir en Google
Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

Este desarrollo de Galdes y Grupo Galería busca fortalecer la operación logística y comercial de empresas instaladas en la región

Dinero
/
COMPARTIR

Un nuevo desarrollo inmobiliario diseñado para optimizar la dinámica logística, comercial e industrial, llegó a Saltillo con la inauguración oficial de Galería Parque Comercial, en el norte de la capital de Coahuila.

Galdes, la unidad de negocio inmobiliario de Grupo Galería -conglomerado empresarial que opera marcas como Carl’s Jr., IHOP, Dunkin’ y Buffalo Wild Wings- realizó la inversión del desarrollo en un total de 29 mil 997 metros cuadrados, en el bulevar Venustiano Carranza.

$!Accionistas, directivos e invitados especiales participaron en la inauguración oficial de Galería Parque Comercial, al norte de Saltillo.
Accionistas, directivos e invitados especiales participaron en la inauguración oficial de Galería Parque Comercial, al norte de Saltillo.

Al evento asistieron la mañana del lunes 22 de junio accionistas y miembros del Consejo de Administración de Grupo Galería, como Jesús, Marcelo, Diana y Mónica Gracia Pons, así como el director de Galdes, Ricardo Leal.

Además estuvieron presentes representantes del Gobierno Municipal de Saltillo en las figuras del quinto regidor, Juan Carlos Villarreal Garza, y la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez.

$!Autoridades municipales como el quinto regidor, Juan Carlos Villarreal Garza, estuvieron en el acto inaugural del complejo. FOTO: OMAR SAUCEDO
Autoridades municipales como el quinto regidor, Juan Carlos Villarreal Garza, estuvieron en el acto inaugural del complejo. FOTO: OMAR SAUCEDO

“Con Galería Parque Comercial, trasladamos esa misma pasión por la excelencia hacia el sector inmobiliario industrial y comercial. Nos encontramos en un punto geográfico estratégico y privilegiado: la carretera Monterrey-Saltillo, aquí en Los Rodríguez. Este corredor no solo es una carretera, es la arteria económica industrial más dinámica y competitiva de todo el norte de México. Estar aquí es estar en el centro del desarrollo”, destacó Leal.

Queremos ser el motor que impulse el crecimiento de cada negocio que decida establecerse aquí”.
Ricardo Leal, Director de Galdes

Asimismo, describió que el complejo ofrece un frente con locales comerciales de alta visibilidad y en el interior un complejo de 14 bodegas modulares que van desde los 445 hasta los 515 metros cuadrados.

$!El proyecto contempla 14 bodegas modulares diseñadas para operaciones logísticas y de almacenamiento.
El proyecto contempla 14 bodegas modulares diseñadas para operaciones logísticas y de almacenamiento.

“Cada uno de estos espacios está equipado con tecnología de primer nivel, desde preparaciones eléctricas de alta capacidad e instalaciones hidrosanitarias, seguridad y control de accesos”, añadió.

Miembros del Consejo e inversores dieron por inaugurado Galería Parque Comercial, colocando los ladrillos que completaron el logotipo del nuevo complejo.

$!Miembros del Consejo de Administración de Grupo Galería colocaron los ladrillos que completaron el logotipo del nuevo desarrollo.
Miembros del Consejo de Administración de Grupo Galería colocaron los ladrillos que completaron el logotipo del nuevo desarrollo.

“No construimos solo bodegas, edificamos el espacio donde las empresas van a crecer, almacenar sus éxitos y conectar con sus clientes”, puntualizó Leal.

Con una ubicación estratégica y un modelo que integra comercio, servicios y logística, Galería Parque Comercial inicia operaciones como una nueva plataforma para el crecimiento empresarial en una de las zonas de mayor dinamismo económico del norte del país.

$!Galería Parque Comercial integra espacios para comercio, servicios e industria ligera en un mismo entorno.
Galería Parque Comercial integra espacios para comercio, servicios e industria ligera en un mismo entorno.

COMBINACIÓN DE GIROS, VALOR AGREGADO

Leal también indicó que el valor agregado de Galería Parque Comercial radica en una combinación en el mismo espacio de los giros industrial, comercial y de servicios, fusión que no existía en Saltillo.

“Es industria ligera, que es totalmente limpia. Ya tenemos un taller de modificación de autos de alta gama, y ya tenemos también a una empresa de montacargas que es su industria totalmente limpia, es pura exhibición”, mencionó.

$!Ricardo Leal, director de Galdes, destacó la ubicación estratégica del proyecto dentro del eje económico Saltillo-Monterrey.
Ricardo Leal, director de Galdes, destacó la ubicación estratégica del proyecto dentro del eje económico Saltillo-Monterrey.

En ese sentido, añadió que no se pretenden instalar procesos de manufactura, sino que sirva para logística de diversas empresas.

“Estuvimos muy en contacto con desarrollo urbano, con tránsito, con movilidad, y adecuamos el proyecto a todas las necesidades que nos solicitaron. Con mucho gusto accedimos porque era darle un valor al proyecto y a la comunidad, y está resuelto el tema de movilidad”, agregó.

GALERÍA PARQUE COMERCIAL

Ubicación estratégica Corredor Saltillo-Monterrey, en la zona de Los Rodríguez.

Superficie total Cerca de 30 mil metros cuadrados de desarrollo.

Bodegas modulares 14 espacios de entre 445 y 515 m².

Concepto integral Combina comercio, servicios e industria ligera.

Infraestructura Seguridad, control de accesos y capacidad para operaciones logísticas modernas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Industria
Inauguraciones
Parques Industriales
Localizaciones
Saltillo
carretera saltillo-Monterrey
Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El posible regreso del hijo pródigo

El posible regreso del hijo pródigo
true

Felipe VI en México, un acto de cortesía y buena voluntad
true

POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

El FUTFEST ofrece activaciones interactivas, videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, zonas fotográficas y venta de souvenirs.

Celebran miles de aficionados en FUTFEST Saltillo el triunfo de México contra Chequia
El Biblioparque Norte es sede del FUTFEST Saltillo 2026 con transmisiones internacionales en pantalla gigante.

Continúa el FUTFEST Saltillo en el Biblioparque Norte: dos partidos internacionales, juegos y actividades para toda la familia

Los Dragones de la Universidad Carolina recibieron el trofeo de campeones del Torneo Interprepas 2026 en el Biblioparque Norte.

Saltillo premia a los Dragones, campeones del Torneo Interprepas 2026 durante el FUTFEST
Un estudio científico reveló que las fallas de San Andrés y San Jacinto presentan niveles elevados de tensión tectónica, aunque los expertos aclaran que no existe una predicción exacta de un terremoto.

¿Se aproxima un gran terremoto a California?... tensión acumulada en la falla de San Andrés enciende alerta
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas, Venezuela). El principal fue un sismo de magnitud 7.5.

Declaran estado de emergencia en Venezuela, tras dos sismos; confirman personas sin vida