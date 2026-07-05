Actividad inmobiliaria crece más del 40% en la región sureste de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Actividad inmobiliaria crece más del 40% en la región sureste de Coahuila
    Entre las casas en Arteaga y al norte y sur de Saltillo que se ofertan hay desde un millón 800 mil pesos, hasta dos millones de pesos. ESPECIAL.

El sector logró una recuperación luego de registrar una caída del 30 % durante el primer trimestre del año 2026

La actividad inmobiliaria durante el segundo trimestre del año presentó un crecimiento de más del 40%, principalmente en la vivienda tipo residencial, en arrendamientos en oficinas, bodegas y naves industriales.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, Eduardo Aldape, atribuyó dicho crecimiento a que están llegando muchas empresas a la ciudad entre canadienses, alemanes y japoneses, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: AmCham México afirma que hay confianza en que persista el T-MEC

En el caso de la vivienda, agregó que la mayor demanda se presentó en el lado de Arteaga, así como al sur y norte de Saltillo,.

“Hay vivienda de un millón 800 mil pesos a 2 millones 300 mil pesos, dependiendo del tipo de mercado y de cliente”, dijo.

Por lo que respecta a las naves industriales, sobre el libramiento Oscar Flores Tapia es donde hay más demanda, así como en lugares cercanos a los parques industriales del municipio de Ramos Arizpe; en este caso, demandan de 10 mil metros cuadrados y hasta una hectárea, aunque ello depende mucho de las necesidades que tiene la empresa; mientras que en la parte comercial en el sur y en la zona de Derramadero, hay demanda por el crecimiento que se está presentando.

Eduardo Aldape destacó que el crecimiento del segundo trimestre se da luego de que la actividad cayó 30% durante el primer trimestre del año, mientras que las expectativas para el segundo semestre del año es que siga el desarrollo y flujo en operaciones, sobre todo en el caso de la vivienda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
viviendas
Sector inmobiliario

Localizaciones


Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras su detención, la exfuncionaria fue trasladada a la capital de Coahuila, donde quedó a disposición de un juez de control para la audiencia de formulación de imputación por el delito de peculado.

Detienen en NL a Tania Flores por delito de corrupción; tras imputarla, la dejan en prisión preventiva
true

POLITICÓN: ‘¡Apacígüense!’, el mensaje para los adelantados a la sucesión en Coahuila
Poco más de 440 mil coahuilenses afirmaron no tener contratado ningún servicio de internet.

En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet
NosotrAs: Aprender también es una forma de liderar

NosotrAs: Aprender también es una forma de liderar
El Goliat inglés

El Goliat inglés
Durante el ciclo escolar más reciente, alrededor de 2,500 alumnos fueron reincorporados al sistema educativo tras labores de búsqueda.

Coahuila: detectan riesgo de abandono escolar en secundaria
true

PRI: De 32 a 2 y los mismos de siempre
La violencia contra la mujer persiste, a pesar de las órdenes de restricción en contra de personas violentas.

Coahuila: Agreden hombres con órdenes de restricción a 218 mujeres durante 2026