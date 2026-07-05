Actividad inmobiliaria crece más del 40% en la región sureste de Coahuila

La actividad inmobiliaria durante el segundo trimestre del año presentó un crecimiento de más del 40%, principalmente en la vivienda tipo residencial, en arrendamientos en oficinas, bodegas y naves industriales.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, Eduardo Aldape, atribuyó dicho crecimiento a que están llegando muchas empresas a la ciudad entre canadienses, alemanes y japoneses, entre otros.

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En el caso de la vivienda, agregó que la mayor demanda se presentó en el lado de Arteaga, así como al sur y norte de Saltillo,.

“Hay vivienda de un millón 800 mil pesos a 2 millones 300 mil pesos, dependiendo del tipo de mercado y de cliente”, dijo.

Por lo que respecta a las naves industriales, sobre el libramiento Oscar Flores Tapia es donde hay más demanda, así como en lugares cercanos a los parques industriales del municipio de Ramos Arizpe; en este caso, demandan de 10 mil metros cuadrados y hasta una hectárea, aunque ello depende mucho de las necesidades que tiene la empresa; mientras que en la parte comercial en el sur y en la zona de Derramadero, hay demanda por el crecimiento que se está presentando.

Eduardo Aldape destacó que el crecimiento del segundo trimestre se da luego de que la actividad cayó 30% durante el primer trimestre del año, mientras que las expectativas para el segundo semestre del año es que siga el desarrollo y flujo en operaciones, sobre todo en el caso de la vivienda.