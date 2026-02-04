Acuerdan México y EU primer plan de acción sobre comercio de minerales críticos

/ 4 febrero 2026
    El pacto fue sellado por el representante de Comercio de EU, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. EFE

Sellan acuerdo de minerales vitales para fabricar una amplia gama de productos del sector tecnológico

Estados Unidos y México anunciaron este miércoles el primer plan de acción entre ambos países para coordinar políticos comerciales sobre minerales críticos, que son vitales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos.

El acuerdo fue sellado en una reunión en Washington entre el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

TE PUEDE INTERESAR: De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria

Greer declaró en un comunicado que este acuerdo supone “un paso importante” para fortalecer la relación bilateral a medida que se acerca la revisión, prevista para este 2026, del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

El anuncio, dijo, demuestra el compromiso de los dos países vecinos para “abordar las distorsiones del mercado global que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a las interrupciones”.

El plan de acción servirá para identificar minerales críticos de interés para ambos países y explorar precios mínimos para su importación a través de la frontera común.

Los llamados minerales críticos, como el aluminio, el litio o el zinc, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

Este mismo martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos albergó una cumbre ministerial sobre minerales críticos con representantes de 55 países, a la que acudió el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Durante la cumbre, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, propuso a sus socios crear un “bloque comercial” sobre minerales críticos para reducir el monopolio de China en esta materia.

Economía

Marcelo Ebrard

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

